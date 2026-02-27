Eric Melo deixa Ceará, mas Vovô mantém percentual do atleta

O lateral-esquerdo Eric Melo está deixando o Ceará novamente, mas desta vez em definitivo. A diretoria alvinegra liberou o atleta, que vai retornar a Jacuipense-BA, e deverá ser emprestado pelo time baiano. O Vovô, no entanto, vai manter 50% dos direitos econômicos do jogador.

Eric chegou ao Ceará em 2024, em definitivo, mas com divisão de direitos com a Jacuipense em meio a meio. O defensor não teve um bom aproveitamento no Vovô, no entanto, tendo feito apenas três jogos na primeira temporada. Em 2025 ele disputou mais três partidas e foi emprestado para a Ferroviária-SP. Retornou este ano e foi escalado outras três vezes. Não marcou nenhum gol e não deu assistência.

A contratação de Sanchez, ao fim do campeonato paulista, já era um indício de que o lateral-esquerdo não ficaria no clube. O atleta ainda poderá render financeiramente ao Vovô caso seja vendido pela Jacuipense no futuro.

Com a saída de Eric, o Vovô ficará apenas com o lateral Fernando, de origem, para a disputa das finais do Campeonato Cearense. Sanchez foi regularizado fora do prazo do Estadual e por isso não poderá atuar.