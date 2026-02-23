Ceará anuncia retorno de lateral-esquerdo Sanchez
O atleta foi revelado em Porangabuçu e estava no Noroeste
O Ceará anunciou, nesta segunda-feira (23), a contratação do lateral-esquerdo Sanchez. Revelado nas categorias de base do Vovô, o atleta retorna ao clube de origem, agora com 30 anos, com contrato válido até o fim de 2026.
Em Porangabuçu, se destacou no Sub-17 e Sub-20, chegando ao profissional em 2015. Após empréstimos, seguiu carreira por diversos times, como Inter de Lages-RS, Arouca-POR, Figueirense, Portuguesa, Vitória-BA e Volta Redonda.
O último clube foi o Noroeste, onde acumulou oito partidas e uma assistência pelo Campeonato Paulista. Assim, o técnico Mozart conta com três jogadores para o setor no elenco principal, incluindo Fernando e Eric Melo. Vale ressaltar que Sanchez não pode atuar pelo Campeonato Cearense devido ao fim das inscrições, mas é uma opção para a Série B, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B.
Ficha técnica
- Nome: Sanchez José Vale Costa (Sanchez)
- Posição: Lateral-esquerdo
- Data de nascimento: 28/09/1995
- Naturalidade: Cascavel/CE
- Clubes onde passou: Ceará/CE, Cabofriense/RJ, Macaé/RJ, Inter de Lages/SC, Arouca(POR), Figueirense/SC, Portuguesa/RJ, Vitória/BA, Ferroviária/SP, Volta Redonda/RJ, Noroeste/SP e Ceará/CE.