Ceará anuncia retorno de lateral-esquerdo Sanchez

O Ceará anunciou, nesta segunda-feira (23), a contratação do lateral-esquerdo Sanchez. Revelado nas categorias de base do Vovô, o atleta retorna ao clube de origem, agora com 30 anos, com contrato válido até o fim de 2026.

Em Porangabuçu, se destacou no Sub-17 e Sub-20, chegando ao profissional em 2015. Após empréstimos, seguiu carreira por diversos times, como Inter de Lages-RS, Arouca-POR, Figueirense, Portuguesa, Vitória-BA e Volta Redonda.

O último clube foi o Noroeste, onde acumulou oito partidas e uma assistência pelo Campeonato Paulista. Assim, o técnico Mozart conta com três jogadores para o setor no elenco principal, incluindo Fernando e Eric Melo. Vale ressaltar que Sanchez não pode atuar pelo Campeonato Cearense devido ao fim das inscrições, mas é uma opção para a Série B, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B.

