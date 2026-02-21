Diário do Nordeste
Vinda de Mastriani para o Fortaleza pode envolver troca de atletas

Tricolor de Aço tenta contratação de centroavante uruguaio

Escrito por
Fernanda Alves e Vladimir Marques jogada@svm.com.br
(Atualizado às 21:12)
Jogada
Legenda: Atacante uruguaio está fora dos planos do Athletico-PR e deve ser negociado
Foto: Divulgação/Athletico Paranaense

O Fortaleza continua negociando pela contratação do atacante Mastriani, do Athletico/PR. O Tricolor de Aço ainda discute o modelo de negociação com o time paranaense, mas deve envolver troca de jogadores.

O provável envolvido na troca é o zagueiro Kuscevic.  O Furacão busca um zagueiro e o chileno é alvo de times de Série A.

Negociação

Num primeiro momento, o Athletico não queria negociar por empréstimo, mas não se opôs por fazer uma contraproposta.

Para emprestar, a primeira opção seria uma obrigação de compra com metas. O Fortaleza tem muito interesse em trazer o atacante e pede a divisão de salários. O Furacão questionou no início, mas a opção não está descartada.

O problema do empréstimo sem a obrigação de compra, seria por conta de uma possível renovação por parte do Furacão já que o clube não quer ter mais prejuízos com um atleta afastado. O contrato dele encerra final desse ano.

Carpini nega

Em entrevista coletiva após o jogo contra o Ferroviário, o técnico do Fortaleza, Thiago Carpini, negou a negociação com Mastriani.

"Desconheço, não passou pelo crivo da minha avaliação. Não sei de onde saiu essa notícia".

