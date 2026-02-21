Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bruno Miranda lamenta eliminação, mas foca disputa do 3º lugar do Cearense: 'Vamos em busca'

Zagueiro destacou os bons jogos que o Ferroviário fez, apesar das duas derrotas

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 19:51)
Jogada
Legenda: O Ferroviário foi eliminado pelo Fortaleza no Campeonato Cearense
Foto: KID JUNIOR / SVM

O Ferroviário foi eliminado do Campeonato Cearense neste sábado (21), com a derrota de 2x0 para o Fortaleza no PV. O time coral já havia perdido o jogo de ida pelo mesmo placar e se despediu da competição com um agragado de 4x0 nas semifinais.

Assim, o clube fará agora a disputa do 3º lugar do Estadual, provávelmente no próximo sábado, contra o eliminado entre Floresta e Ceará. O Vovô venceu o jogo de ida por 3x0.

O zagueiro Bruno Miranda destacou os bons jogos que o Ferroviário fez mesmo com a eliminação e lembrou a importância da disputa do 3º lugar do Estadual.

"A gente fez um bom jogo no primeiro, na primeira partida. Tornamos a fazer um bom jogo agora, mas infelizmente o placar não condiz com isso também. Mas está tudo em jogo ainda, né? O terceiro lugar ainda vale vaga pra Copa do Nordeste, vale vaga pra Copa do Brasil e vamos em busca disso aí agora."

Depois, vem a Série D

Após a disputa do 3º lugar, o Ferroviário vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Bruno também destacou a importância de conquistar o acesso.

"Vamos com objetivo de classificação, objetivo de acesso e acredito que vamos entrar muito forte. O que você pode esperar é um time muito aguerrido e que vamos em busca desse acesso aí pra Série C esse ano."

Assuntos Relacionados

Jogada

Bruno Miranda lamenta eliminação, mas foca disputa do 3º lugar do Cearense: 'Vamos em busca'

Zagueiro destacou os bons jogos que o Ferroviário fez, apesar das duas derrotas

Vladimir Marques Há 33 minutos

Jogada

Lucas Sasha celebra classificação e projeta semana decisiva: 'Estamos preparados'

Capitão do Leão foi o destaque do Clássico das Cores, no qual marcou um gol e deu uma assistência

Ian Laurindo* Há 1 hora

Jogada

Fortaleza vence Ferroviário e garante vaga na final do Campeonato Cearense

Tricolor de Aço voltou a vencer o Ferrão no PV e avançou para a decisão

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Palmeiras x Capivariano: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista

Redação Há 2 horas

Jogada

Bragantino x São Paulo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista

Redação 21 de Fevereiro de 2026

Jogada

Com TikTok, SVM transmite Fortaleza x Ferroviário em cinco plataformas; confira

A partida terá transmissão gratuita com imagens ao vivo na conta oficial do Diário do Nordeste, além de cobertura multiplataforma do Jogada

Redação 21 de Fevereiro de 2026