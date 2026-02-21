Bruno Miranda lamenta eliminação, mas foca disputa do 3º lugar do Cearense: 'Vamos em busca'

O Ferroviário foi eliminado do Campeonato Cearense neste sábado (21), com a derrota de 2x0 para o Fortaleza no PV. O time coral já havia perdido o jogo de ida pelo mesmo placar e se despediu da competição com um agragado de 4x0 nas semifinais.

Assim, o clube fará agora a disputa do 3º lugar do Estadual, provávelmente no próximo sábado, contra o eliminado entre Floresta e Ceará. O Vovô venceu o jogo de ida por 3x0.

O zagueiro Bruno Miranda destacou os bons jogos que o Ferroviário fez mesmo com a eliminação e lembrou a importância da disputa do 3º lugar do Estadual.

"A gente fez um bom jogo no primeiro, na primeira partida. Tornamos a fazer um bom jogo agora, mas infelizmente o placar não condiz com isso também. Mas está tudo em jogo ainda, né? O terceiro lugar ainda vale vaga pra Copa do Nordeste, vale vaga pra Copa do Brasil e vamos em busca disso aí agora."

Depois, vem a Série D

Após a disputa do 3º lugar, o Ferroviário vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Bruno também destacou a importância de conquistar o acesso.

"Vamos com objetivo de classificação, objetivo de acesso e acredito que vamos entrar muito forte. O que você pode esperar é um time muito aguerrido e que vamos em busca desse acesso aí pra Série C esse ano."