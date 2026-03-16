Ceará deve ter mudanças no time titular para decisão com São Bernardo na Copa do Brasil
Sánchez e Matheusinho podem ganhar espaço no time titular
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 18:48)
O Ceará encerrou a preparação para enfrentar o São Bernardo, pela quarta fase da Copa do Brasil 2026, nesta terça-feira (17), em jogo eliminatório. Para esse jogo, o técnico Mozart pode promover mudanças no time titular do Vovô.
O lateral-esquerdo Sánchez e o atacante Matheusinho podem ganhar espaço no time titular do Vovô, nos lugares de Fernando e de Melk, respectivamente.
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