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Ceará deve ter mudanças no time titular para decisão com São Bernardo na Copa do Brasil

Sánchez e Matheusinho podem ganhar espaço no time titular

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 18:48)
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O Ceará encerrou a preparação para enfrentar o São Bernardo, pela quarta fase da Copa do Brasil 2026, nesta terça-feira (17), em jogo eliminatório. Para esse jogo, o técnico Mozart pode promover mudanças no time titular do Vovô.

O lateral-esquerdo Sánchez e o atacante Matheusinho podem ganhar espaço no time titular do Vovô, nos lugares de Fernando e de Melk, respectivamente.

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