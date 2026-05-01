Duas apostas do Ceará acertam a quina da Mega-Sena e faturam mais de R$ 346 mil cada
Uma aposta de Curitiba levou sozinha o prêmio de R$ 127 milhões.
Duas apostas registradas em Fortaleza acertaram cinco dezenas no concurso 3.002 da Mega-Sena, realizado nessa quinta-feira (30), e garantiram prêmios individuais de R$ 346,8 mil.
O sorteio ocorreu em São Paulo e teve um único ganhador na faixa principal: uma aposta de Curitiba levou sozinha o prêmio de R$ 127 milhões ao acertar as seis dezenas.
Os números sorteados foram: 04, 27, 51, 52, 54 e 58.
Ganhadores no Ceará
No Ceará, as duas apostas premiadas ficaram entre as 113 que acertaram a quina.
Ambas foram realizadas por meio de bolões com 15 números — modalidade que amplia as chances de vitória — e contavam com 100 participantes cada.
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Com a divisão do prêmio de R$ 346.834,00 por cota, cada apostador recebeu cerca de R$ 3,4 mil. As apostas foram feitas na Loteria Aldeota, sendo uma presencial e outra por meio da modalidade multicanal, que combina registros físicos e digitais.
Na faixa da quadra, 6.556 apostas foram contempladas, com prêmio individual de R$ 985,39. O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para o sábado (2).
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