Mega-Sena acumulada: veja quanto pode render R$ 130 milhões aplicados na poupança

O sorteio 3002 da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira (30), às 21h, em São Paulo. O prêmio está acumulado em R$ 130 milhões, pois nenhum apostador acertou os seis números sorteados até o momento.

Caso alguém consiga o prêmio máximo, e decida aplicar todo o valor na poupança, em cerca de um mês, pode adquirir R$ 872.950 líquidos. Em um ano, o rendimento pode chegar a mais de R$ 10,8 milhões.

Para calcular quanto um dinheiro rende na poupança, basta somar 0,5% à quantia mais a Taxa Referêncial de abril (0.1679%). Nessa modalidade de investimento, o valor é livre de cobrança de imposto de renda para pessoas físicas.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h de hoje, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

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Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de: