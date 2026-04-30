ArcelorMittal Pecém tem prejuízo de R$ 168 milhões em 2025 com tarifaço dos EUA
Além do tarifaço de Trump, importações de aço da Ásia são fatores contribuintes para o resultado.
A ArcelorMittal Pecém registrou prejuízo líquido de R$ 168,6 milhões no ano passado, revertendo um lucro acima de R$ 1,1 bilhão registrado em 2024. Os números foram divulgados nesta quinta-feira (30).
Praticamente todos os principais resultados operacionais da empresa registraram forte queda no comparativo entre 2025 e 2024.
Além do prejuízo líquido, a empresa teve uma queda na receita líquida de vendas, que voltou a ficar abaixo dos R$ 10 bilhões.
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EBITDA cai mais de 90% em um ano
Se o prejuízo líquido da empresa reverteu um 2024 de recorde de lucro, situação similar aconteceu com os demais indicadores. Apesar de vários deles ainda fecharem no azul em 2025, sofreram forte retração no comparativo o ano anterior.
Os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (conhecidos pela sigla EBITDA) alcançaram R$ 102,7 milhões no ano passado, 90,5% a menos do que em 2024.
O lucro bruto foi de R$ 205,8 milhões, 82,8% menor no comparativo entre os anos. Já a receita líquida de vendas foi de R$ 9,2 bilhões, queda de 12%.
Em mensagem divulgada junto com os resultados, o CEO da ArcelorMittal Pecém, Erick Tôrres, explicou que o cenário foi mais "desafiador" em virtude do tarifaço imposto pelo Governo dos Estados Unidos e seus desdobramentos.
Mais informações em instantes.