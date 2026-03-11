Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

ArcelorMittal Pecém mira Polo Automotivo no Ceará para superar tombo após tarifaço

Diversificação dos produtos para além de placas de aço é um dos focos da empresa.

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
Imagem da fábrica
Legenda: Tarifaço gerou fortes impactos no setor
Foto: Divulgação.

A ArcelorMittal Pecém, uma das principais produtoras de aço do Brasil, encerrará o exercício financeiro de 2025 com prejuízo. A informação foi confirmada por Erick Torres, CEO da companhia, em entrevista ao Diário do Nordeste durante a I Feira da Indústria da Fiec, nessa terça-feira (10).

O executivo não detalhou as cifras do balanço, mas ponderou que o resultado da ArcelorMittal Pecém mal chegou a 30% do histórico recente da companhia.

Em questão de estabilidade de processo, o nosso desempenho ano passado foi excepcional. Foi um dos melhores que a gente atingiu. O resultado financeiro teve um impacto muito forte, que trouxe para a gente o resultado que não chegou a um terço do que a gente fez nos outros anos. Acredito que esse ano a gente está se movimentando, mas o cenário hoje ainda é muito desafiador". 
Erick Torres
CEO da ArcelorMittal Pecém

O impacto do tarifaço na receita 

Foto que contém Erick Torres, CEO da ArcelorMittal Pecém. Ele está sentado, e é um homem negro que veste terno azul-escuro com uma camisa branca. Está sentado com olhar fixo.
Legenda: Erick Torres é o CEO da ArcelorMittal Pecém.
Foto: Kid Júnior.

Um dos motivos elencados pelo executivo da empresa foi a sobretaxação do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos siderúrgicos brasileiros, que chegou a casa dos 50%.

Mais de 30% da produção da ArcelorMittal Pecém tem como destino o país norte-americano, conforme Erick Torres.

"Temos hoje de 1 milhão a 1,3 milhão de tonelada que produzimos para os EUA e que obviamente foram impactados, havendo uma perda de natural de receita. A empresa se mobilizou, trouxe várias alternativas para reduzir custos e se manter competitivo — e conseguimos. O ano de 2025 foi muito desafiador, mas conseguimos vencer", observou. 
 

Polo Automotivo do Ceará pode receber aço da ArcelorMittal

Para diversificar a produção siderúrgica no Estado e buscar mercados de maior valor agregado, Erick Torres comentou o interesse da empresa em fornecer materiais especializados para o Polo Automotivo do Ceará (Pace), em Horizonte.

Veja também

teaser image
Negócios

Grupo Edson Queiroz terá o maior investimento da história, diz CEO da companhia

teaser image
Negócios

Indústria de biscoitos de Caucaia projeta investir R$ 2 milhões após crescer 49% em 2025

teaser image
Negócios

Indústria de polpas de Pereiro amplia capacidade logística em 500% e projeta alta de 22% nas vendas

O CEO da ArcelorMittal frisou que a unidade da multinacional no Pecém tem "projetos em estudo na diversificação do nosso portfólio de produtos, mediante inclusive até os cenários políticos geopolíticos que a gente vem vivendo", que dependem ainda de aprovação da sede europeia.

"É muito importante a diversificação mais até do que a ampliação. Quando falo diversificar, é trazer alternativa para não produzir somente placa, mas sim outros produtos que gerem maior valor agregado, e façam com que a gente tenha mais rentabilidade e seja ainda mais um local onde a empresa foque em continuar desenvolvendo", pontuou. 

Até o momento, a General Motors, sob a marca Chevrolet no Brasil, é quem está produzindo automóveis no Pace; eles, no entanto, já chegam semi-montados, com o processo industrial apenas de finalização aqui no Estado.

Erick Torres deixou claro que o desenvolvimento do Polo Automotivo é uma excelente oportunidade para o crescimento da cadeia siderúrgica cearense, mas condicionou o fornecimento do aço a um estudo detalhado do uso dos materiais por parte dos montadores.

"Precisamos verificar como está o acesso ao conteúdo nacional nessas empresas, ou seja, o quanto as montadoras estão usando o aço do Brasil. O objetivo é não só alimentar essas empresas com o aço nacional, mas criar uma estratégia que torne essa operação viável para a nossa companhia", defendeu.

"A ArcelorMittal Pecém tem uma condição muito concreta. Hoje, 40% dos nossos produtos são de aço de alto valor agregado, mas isso ainda está no produtos das placas. A discussão que precisamos ter é a oportunidade de continuar diversificando os produtos para produtos que trazem maior valor agregado, como bobinas", complementou Torres. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem de registro de uma bomba de combustivel.
Negócios

Postos em Fortaleza são notificados para evitar aumento de combustíveis por especulação

A notificação foi feita pelo Procon Fortaleza.

Redação
11 de Março de 2026
Foto de um mercado Pão de Açúcar.
Negócios

Justiça aceita pedido de recuperação extrajudicial do Grupo Pão de Açúcar

O plano de recuperação foi acordado com os principais credores.

Redação
11 de Março de 2026
Professor e alunos em sala de aula da rede estadual do Ceará.
Papo Carreira

Seduc-CE abre processo seletivo para formar banco de professores temporários

As inscrições começaram nessa terça-feira (10) e seguem até 6 de abril.

Redação
11 de Março de 2026
Avião no ar.
Igor Pires

Latam registra o maior número de voos em Fortaleza desde 2012

Igor Pires
11 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6973, desta quarta-feira (11/03); prêmio é de R$ 20,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6973, desta quarta-feira (11/03); prêmio é de R$ 20,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
11 de Março de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2898 – Sorteio de quarta-feira, 11/03; Prêmio de R$ 2,6 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2898 – Sorteio de quarta-feira, 11/03; Prêmio de R$ 2,6 milhões

Apostas para a Lotomania 2898 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
11 de Março de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6048, desta quarta-feira (11/03); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6048, desta quarta-feira (11/03); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 21h.

A. Seraphim
11 de Março de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 821 - Sorteio de quarta-feira, 11/03; Prêmio de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 821 - Sorteio de quarta-feira, 11/03; Prêmio de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 821 em 11/03 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
11 de Março de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2935 de hoje, quarta-feira, 11/03; prêmio é de R$ 4,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2935 de hoje, quarta-feira, 11/03; prêmio é de R$ 4,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2935 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 4,5 milhões.

A. Seraphim
11 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3633, desta quarta-feira (11/03); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3633, desta quarta-feira (11/03); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
11 de Março de 2026
Resultado da +Milionária 336 de hoje 11/03; prêmio é de R$ 29,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 336 de hoje 11/03; prêmio é de R$ 29,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
11 de Março de 2026
Montagem com maços de dinheiro com notas de 10, 20, 50, 100 e 200 reais.
Negócios

IR 2026: Veja quais são as novas regras de tributação dos super-ricos

Tributação periódica para os chamados fundos exclusivos fechados está entre os itens.

Paloma Vargas
11 de Março de 2026
Egídio Serpa

Qual o futuro próximo da Indústria cearense? Os CEOs responderam

Erick Torres (ArcelorMittal); Alexandre Negrão (Aeris), Sidney Leite (M. Dias Branco) e Carlos Rotella (Grupo Edson Queiroz) foram convergentes

Egídio Serpa
11 de Março de 2026
Egídio Serpa

Feira da Fiec: a indústria do Ceará na visão das mulheres

Carla Pontes, Aline Telles, Camila Fragoso Aguiar e Milene Pereira, que dirigem grandes empresas, mostraram a força da Liderança Feminina na economia cearense

Egídio Serpa
11 de Março de 2026
Homem branco no ambiente de trabalho.
Delania Santos

Dá para trabalhar com quem você não confia?

Delania Santos
11 de Março de 2026
Imagem da fábrica
Negócios

ArcelorMittal Pecém mira Polo Automotivo no Ceará para superar tombo após tarifaço

Diversificação dos produtos para além de placas de aço é um dos focos da empresa.

Luciano Rodrigues
11 de Março de 2026
Fatias de babosa (aloe vera) recém-cortadas sobre uma folha da própria planta, com polpa transparente e gotas de água visíveis na superfície, em close-up sobre uma superfície de madeira.
Negócios

Indústria do Eusébio prevê exportar 'suco de babosa' com investimento de R$ 15 milhões

A empresa cearense também irá investir R$ 1,8 milhão para abrir uma unidade na Espanha.

Letícia do Vale
10 de Março de 2026
Polpa de maracujá ao lado de pedaços da fruta cortada e de vitamina feita com a fruta.
Negócios

Indústria de polpas de Pereiro amplia capacidade logística em 500% e projeta alta de 22% nas vendas

A empresa cearense produz em média, 1,2 mil toneladas de produtos por mês, entre polpas de fruta, açaí, frutas congeladas e sucos prontos.

Gabriela Custódio e Luciano Rodrigues
10 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6972, desta terça-feira (10/03); prêmio é de R$ 18,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6972, desta terça-feira (10/03); prêmio é de R$ 18,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
10 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3632, desta terça-feira (10/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3632, desta terça-feira (10/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
10 de Março de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2982 desta terça-feira (10/03); prêmio é de R$ 60,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2982 desta terça-feira (10/03); prêmio é de R$ 60,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
10 de Março de 2026
Resultado Dia de Sorte 1186 de hoje, 10/03; prêmio é de R$ 1,9 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1186 de hoje, 10/03; prêmio é de R$ 1,9 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
10 de Março de 2026
Resultado da Timemania 2365 de hoje, 10/03; prêmio é de R$ 10,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2365 de hoje, 10/03; prêmio é de R$ 10,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
10 de Março de 2026
Imagem do estande laranja da marca Madi na I Feira da Indústria da Fiec.
Negócios

Indústria de biscoitos de Caucaia projeta investir R$ 2 milhões após crescer 49% em 2025

Fábrica da Madi tem capacidade de produzir 50 toneladas por mês e busca entrar em estados vizinhos.

Paloma Vargas e Hugo R. Nascimento
10 de Março de 2026
Rotella e empresários no painel.
Negócios

Grupo Edson Queiroz terá o maior investimento da história, diz CEO da companhia

Foco é a modernização das empresas do grupo.

Redação
10 de Março de 2026
Mário Araripe é um homem idoso de cabelos grisalhos e que usa óculos de grau. Na foto, ele usa terno preto e está discursando no palco.
Negócios

Quem é Mário Araripe, o único cearense na lista de bilionários da Forbes

O empresário aumentou seu patrimônio em mais de US$ 300 milhões em um ano.

Redação
10 de Março de 2026
O empresário Eduardo Saverin posa para foto. Ele sorri e olha para o horzionte. Ele veste um blazer e uma camisa de botão.
Negócios

Brasil tem recorde de bilionários no ranking da Forbes; veja a lista dos mais ricos

Eduardo Saverin lidera o ranking nacional, seguido de André Esteves e Jorge Paulo Lemann.

Redação
10 de Março de 2026
O grupo é responsável pelas redes Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar, Pão de Açúcar Fresh, Mercado Extra e Mini Extra.
Negócios

Pão de Açúcar entra com plano de recuperação extrajudicial para renegociar R$ 4,5 bi em dívidas

Nos últimos anos, o grupo enfrentou queda no consumo em períodos de alta da inflação de alimentos.

Redação
10 de Março de 2026
Foto da ferrovia Transnordestina em operação teste no Ceará.
Negócios

Marquise promete finalizar obras do lote 5 da Transnordestina até junho deste ano

Após a entrega da infraestrutura pela construtora, o trecho ainda passará pela montagem da grade férrea e instalação dos trilhos.

Mariana Lemos e Paloma Vargas
10 de Março de 2026
Um caminhão de carroceria aberta carregado com mercadorias cobertas por uma lona azul está estacionado dentro de um galpão industrial iluminado. A imagem destaca a carga amarrada sob a estrutura metálica do veículo, compondo um registro documental de uma operação de fiscalização.
Negócios

Sefaz identifica mais de R$ 1 milhão em mercadorias sem nota no CE

Operação realizou força-tarefa nas principais rotas de acesso a Aracati, Crato, Penaforte e Quixeré.

Redação
10 de Março de 2026