Indústria de biscoitos de Caucaia projeta investir R$ 2 milhões após crescer 49% em 2025

O Grupo Mader, proprietário da marca cearense de biscoitos Madi, planeja investir cerca de R$ 2 milhões ao longo de 2026. O aporte será destinado prioritariamente para as áreas de logística e estoque, visando ampliar o espaço físico da companhia.

O objetivo é estruturar a operação interna e externa para suportar o aumento da demanda. A fábrica, localizada em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, atualmente possui capacidade para produzir mais de 50 toneladas por mês.

Este movimento financeiro ocorre, segundo Fabiana Souza, diretora comercial do grupo, após um ano de resultados expressivos para a empresa. Em 2025, a marca registrou um crescimento de 49% em seu faturamento.

O desempenho foi impulsionado pelo lançamento da linha de biscoitos amanteigados e por um trabalho comercial mais direcionado no mercado local.

"Com o nosso crescimento de faturamento conseguimos chegar a produção de 30 toneladas por mês, mas com a nossa capacidade instalada, isso tem ainda muito a crescer", explica a diretora.

A marca participou da I Feira da Indústria da Fiec com o objetivo de buscar novos negócios e se aproximar de clientes.

Metas de crescimento e novos mercados

Atualmente, os produtos da Madi já estão presentes em grandes redes como Pague Menos, São Luiz, Mix Mateus, Centerbox, Cometa e Frangolândia, além de outros comércios varejistas menores.

Além disso, a empresa mantém negociações avançadas com gigantes do setor, como Assaí e Atacadão.

"A perspectiva é de um crescimento também a cima de 50% nesse ano (2026). E vamos buscar isso em outros estados aqui vizinhos da gente".

Geração de empregos e inovação

Para sustentar essa evolução, o Grupo Mader está aumentando o quadro de colaboradores, que hoje conta com 32 empregados diretos. Atualmente, existem seis vagas abertas para as áreas de produção e comercial.

Como a fábrica é semiautomatizada, a contratação de novos profissionais é essencial para o aumento da produtividade.

No campo da inovação, a empresa prepara o lançamento de novos produtos para o segundo semestre. A expectativa é que novas linhas cheguem ao mercado em agosto, com foco também em datas sazonais como o Natal.

Matéria-prima vem do sul do país

A principal matéria-prima utilizada na produção dos biscoitos da marca Madi é o polvilho azedo, um derivado da mandioca que constitui o insumo essencial de seus produtos. Atualmente, o ingrediente é fornecido por uma fecularia do Paraná, já parceira da empresa há vários anos.

Após a fabricação, a empresa afirma realizar rigorosos testes de laboratório para medir a acidez e a umidade do insumo, fatores que influenciam diretamente no "teste de prateleira" do produto final.

De onde vem o nome Madi?

A conexão com a matéria-prima é tão profunda que o nome Madi foi criado justamente para remeter à origem do biscoito (a mandioca), surgindo da redução do termo "mandi".

O biscoito de polvilho foi o produto de lançamento da marca, que hoje possui 25 anos de mercado, sempre produzido na fábrica em Caucaia.