Aço Cearense fatura abaixo do esperado, mas mira novos produtos para alavancar as vendas

O Grupo Aço Cearense, que detém uma das maiores produções de aço no Brasil, teve faturamento abaixo do esperado em 2025. A companhia faturou R$ 7,3 bilhões, cerca de 8,7% abaixo dos R$ 8 bilhões esperados.

A retração nos resultados não tem qualquer relação com o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao aço brasileiro, já que a companhia atende apenas o mercado local, destacou Ian Corrêa, vice-presidente de inovação e head de operações do Grupo Aço Cearense.

A empresa vendeu o volume esperado para o ano, mas precisou reajustar a margem de lucro para reduzir o preço final, o que impactou no resultado financeiro.

"O mercado é soberano. No Brasil, o preço caiu, então automaticamente a gente reduziu o nosso valor de venda. A gente manteve os mesmos custos, então diminuimos a nossa margem", explicou Ian, durante o primeiro dia da I Feira da Indústria Fiec.

A projeção para 2026 é de faturamento de R$ 7,7 bilhões, ainda abaixo do que era esperado para 2025.

Outro motivo que leva à revisão de expectativas é a alta taxa de juros, que paralisa projetos de pequenas e médias empresas, segundo o executivo.

NOVOS PRODUTOS VOLTADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

Mirando novos mercados, o Grupo Aço Cearense aposta em novos produtos desenvolvidos para a construção civil e outras indústrias.

"Nosso segmento é muito focado exclusivamente em relação a distribuidores. Agora nós temos também produção itens inerentes ao mercado, como por exemplo da construção civil. Isso vai levar a um volume maior e um novo nível de clientes", explica o Ian Corrêa.

Veja também Negócios Indústria corresponde a 86% das exportações no Ceará e fatura R$ 9,9 bilhões em 2025 Negócios Lucro da Grendene cai 24,5% no 4º trimestre após queda nas vendas de pares Negócios Indústria cearense terá prioridade para receber incentivos após reforma tributária, diz Elmano

A companhia cearense fez investimentos e restruturação interna nos últimos dois anos para ampliar o mix de produtos e a capacidade de produção.

"Não podemos perder o que conquistamos, por exemplo nessa parte de tubos, chapas, vergalhões retos, não podemos perder nosso mercado. Mas vamos agora voltar para a construção, produzindo por exemplo bobinas, cortes de obras", aponta.

O invesimento previsto para 2026 é de R$ 426 milhões, incluindo ampliação das infraestrutura. Além de plantas no Ceará, a empresa opera a Siderúrgica Norte Brasil S.A. (Sinobras), em Marabá (PA), a maior do Norte e Nordeste.

FEIRA DA INDÚSTRIA

A Aço Cearense é uma das indústrias que participam da I Feira da Indústria Fiec, que iniciou nesta segunda-feira (9) e segue até terça-feira (10).

O evento conta com a participação de indústrias dos 39 sindicatos associados à Federação e tem expectativa de atrair 80 mil pessoas, incluindo lideranças industriais, empresários, estudantes e poder público, entre outros.

SERVIÇO

Feira da Indústria FIEC - “A indústria conectada ao seu dia a dia”

Data: 9 e 10 de março

Local: Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz

Inscrições gratuitas: feiradaindustriafiec.com.br