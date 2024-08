Família cearense é uma das maiores controladoras da produção de aço do Brasil; conheça história

Um dos 11 grupos que concentram a maior parte da produção de aço do Brasil, o nono maior produtor do mundo, é do Ceará. O fundador e presidente do Grupo Aço Cearense Vilmar Ferreira, natural de Marco, na região Norte do Estado, é um dos 'barões do aço' do País.

Há 45 anos no mercado, o Grupo Aço Cearense é a sexta maior empresa de siderurgia e metalurgia do Brasil, com capacidade produtiva de 1,4 milhão de toneladas de aço por ano. São 4.300 empregos diretos gerados.

A empresa opera a Siderúrgica Norte Brasil S.A. (Sinobras), em Marabá (PA), a maior do Norte e Nordeste. No Ceará, o grupo atua com a Aço Cearense Comercial, Aço Cearense Industrial, Instituto Aço Cearense e Aço Cearense Logística.

O grupo vende para todo o Brasil e tem base de 16 mil clientes e 15 mil fornecedores. A produção é toda voltada para o mercado nacional, principalmente pequenos e médios consumidores.

No início de sua história, a Aço Cearense enxergou uma lacuna do mercado e focou no público consumidor de menor porte, explica Ian Corrêa, vice-presidente de operações e head de inovação do Grupo Aço Cearense. A estratégia para não competir com os grandes players do mercado siderúrgico tornou a empresa uma das maiores do setor.

"Na nossa estratégia, não existem filiais e centros de distribuição. Nossa venda ocorre a partir de Fortaleza e Marabá. Porque a gente considera nossos clientes como filais, distribuidoras. Os maiores vendedores de aço do Norte e Nordeste são empresas que são clientes nossos", afirma.

A empresa se sobressai por fazer vendas fracionadas e pulverizadas, sem exigir que o cliente compre uma quantidade cheia correspondente à carga de entrega, segundo Ian. O executivo destaca a resiliência de Vilmar Ferreira na construção do negócio.

"Ele sempre busca opções. Como as empresas locais não queriam vender o aço para ele poder vender, ele começou a buscar lá fora. Foi a primeira empresa que exportou aço, principalmente para a construção civil", afirma.

ORIGEM DO GRUPO AÇO CEARENSE

Vilmar Ferreira, um dos treze filhos de Francisco Ibiapino Ferreira e Edite Ferreira, cresceu trabalhando na roça e vendendo animais. Ele saiu de Marco aos 18 anos para tentar montar o próprio negócio em Fortaleza.

O cearense começou no setor de bebidas, mas migrou para outra área por conselho do pai. Vilmar entrou no ramo do aço como distribuidor da Gerdau, maior produtora siderúrgica brasileira.

Em 1979, criou o próprio negócio, a 'Ferro OK', uma pequena distribuidora de ferro e aço na Capital. O negócio tomou forma e, cinco anos depois, tornou-se a Aço Cearense, com estratégia de distribuição para todo o Ceará.

Legenda: Vilmar Ferreira, de 73 anos, é fundador e presidente do Grupo Aço Cearense Foto: Reprodução/Grupo Aço Cearense

O grupo cresceu e no início dos anos 2000 já se destacava no mercado da América Latina pela produção de tubos para diversos segmentos. A empresa teve papel importante na fundação do Complexo do Pecém e se consolidou como a maior movimentadora de cargas do terminal em 2004.

Nos anos seguintes, a empresa focou na expansão de sua planta fabril para ampliar a produção do grupo, além da distribuição. A Sinobras começou a ser construída em 2006 e atingiu a marca de produção de um milhão de toneladas de laminados em menos de dez anos.

A expansão da siderúrgica se tornou necessária em 2013, com investimento de US$ 200 milhões para a construção da subestação e linha de transmissão de energia e beneficiamento de sucata.

O grupo passou por uma situação financeira difícil com a crise de meados de 2017 e entrou em recuperação judicial naquele ano. O processo foi encerrado em 2022, após cumprimento de todas as obrigações do plano de recuperação.

Atualmente, o grupo investe também na área de logística, para unificar toda a cadeia de atendimento, e diversificação dos produtos. A Sinobras ampliou a área siderúrgica em 2023 e dobrou a capacidade.

Em ações de ESG, que buscam compensar a ação poluente da siderurgia, o Grupo Aço Cearense investiu na reciclagem de sucata - 70% da produção é realizada com ferro reciclado e 30% com minério líquido. A empresa também aposta no carvão vegetal por meio de 17 fazendas próprias de plantio de eucalipto.

A Aço Cearense ficou na 220ª colocação no ranking das maior empresas do Brasil da Valor 100. Vilmar Ferreira segue no comando da empresa, acompanhado de diveross familiares na direção.

O cearense recebeu o título de Empresário do Ano em Belém em 2010 e a Medalha da Abolição, comenda concedida pelo Governo do Ceará em 2023. O grupo siderúrgico também foi reconhecido pelo governo por diversos anos pela contribuição de impostos.

GRUPO QUE CONTROLAM PRODUÇÃO DE AÇO NO BRASIL

O Brasil tem capacidade instalada de produzir 51 milhões de toneladas de aço bruto por ano, segundo dados do Instituto Aço Brasil. O País é o 12º exportador mundial do produto, com envios para mais de 100 países.

São 31 parques siderúrgicos em todo o território nacional, administrados por 11 grupos empresariais. Veja as principais empresas: