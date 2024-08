Uso de computador para acesso à internet cai no Ceará, e celular é o preferido da maioria, diz IBGE

"Faço tudo, acesso rede social, compras em lojas e me informo, tudo pelo celular". Essa é a realidade do taxista de 57 anos, Luís Serafim. Assim como ele, em 2023, 97,9% dos cearenses com 10 anos de idade ou mais usaram o celular como meio de acesso à Internet. O dado é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a Pnad Contínua do IBGE, sobre acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal.

Veja também Negócios Com Mercadão e Greenlife, novo shopping de Caucaia será inaugurado em dezembro Negócios Taxa de desemprego cai em 15 estados no segundo trimestre, diz IBGE

A televisão foi o segundo equipamento mais usado (42,3%), seguida pelo computador (18,9%). O tablet foi o aparelho menos utilizado no estado, representando 6,7%. Entre 2022 e 2023, houve redução de uso do computador em 1,2 ponto percentual (p.p.) para acessar a Internet. Já a utilização da televisão teve aumento de 0,4 ponto percentual.

No caso do taxista Luís, ele comenta que usa o computador apenas para acessar algum site que realmente precise e que não tenha versão para mobile, ou para algo mais sério, como transações bancárias mais complexas. “Tenho um notebook, mas chego a ficar três meses sem nem abrir. O que eu uso mesmo é o celular”.

Conforme o IBGE, desde 2016, quando a série histórica deste ponto da pesquisa foi iniciada, até o ano passado, se observa uma recorrente queda no uso do computador e tablet para acessar a Internet, e, em contrapartida, o aumento da utilização da televisão para esse fim.

Para se ter uma ideia, no primeiro ano, 50,3% dos cearenses usavam o computador como meio de acesso à internet. Em 2019, foi 31,1% e agora, o índice atingiu o menor valor da série, 18,9%, porém, foi observada uma atenuação na queda de usuários dos computadores em 2023, com relação aos anos anteriores.

Já o percentual de pessoas que acessaram a Internet por meio de aparelho televisor, por outro lado, progrediu continuamente nesse mesmo período: de 8,7%, em 2016, para 29,4%, em 2019, até alcançar em 2023 a maior proporção (42,3%).

Mulheres usam mais a Internet

Em 2023, na população estimada de 8,1 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de idade do Estado, 82,9% (6,7 milhões) utilizaram a Internet no período de referência dos últimos três meses.

O percentual de usuários da Internet vem crescendo desde 2016, ano inicial da série, quando 51,8% da população de 10 anos ou mais de idade havia utilizado a Internet no período de referência, passando de 72,0%, em 2019, para 82,9%, em 2023.

No recorte por sexo, 84,7% das mulheres utilizaram a Internet em 2023, contra 80,9% dos homens. Por cor ou raça, observa-se que, em 2023, o percentual de pessoas declaradas brancas que utilizaram a Internet no período de referência foi de 83,4%, um pouco acima do estimado para aquelas de cor ou raça preta (82,0%) e parda (82,8%).

Sobre esse aspecto, o IBGE reforça que o diferencial vem se reduzindo progressivamente, ano a ano, ao longo da série. Em 2016, as diferenças eram mais expressivas, quando 58,1% das pessoas brancas, 48,0% das pretas e 49,7% das pardas haviam utilizado a Internet.

Para que o cearense está acessando a rede?

A grande maioria das pessoas ouvidas (93%) utilizou a Internet em 2023 para conversar por chamadas de voz ou vídeo. Esse uso já era o mais apontado em 2022 e permaneceu praticamente estável (variação de -0,2 p.p). Além disso, o segundo maior uso apontado foi assistir a vídeos, incluindo programas, séries e filmes (87,4%). Esse uso, porém, apresentou queda tanto em relação a 2022 (-0,7 p.p.) quanto em relação a 2019 (-3,3 p.p.).

O uso da Internet para acessar bancos ou outras instituições financeiras (57,1%) é uma das ações menos apontadas pelos usuários cearenses, porém, ela apresentou um aumento de 8,8 p.p., em relação ao ano anterior.

Outras finalidades também foram apontadas por mais da metade dos usuários da Internet, como receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos (85,2%); usar redes sociais (83,2%); ouvir músicas, rádio ou podcast (79,2%); e ler jornais, notícias, livros ou revistas pela Internet (61,2%).

Na lista de funções menos citadas temos as compras e encomendas online (31%); usar algum serviço público (26%) e jogar online (25,4%).