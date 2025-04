Aposta simples de São Paulo acerta Quina concurso 6714 e leva prêmio de R$ 7,8 milhões

Uma aposta simples de Campinas (São Paulo) acertou o sorteio da Quina concurso 6714, na noite dessa sexta-feira (25), e levou o prêmio de R$ 7.804.957,07. O vencedor apostou fisicamente em somente cinco números e acertou toda a combinação.

Além do valor principal, outros 54 jogos também tiveram quatro palpites corretos e faturaram R$ 9.632,09 cada.

Os números sorteados nessa sexta na Quina concurso 6714 foram: 20 - 31 - 47 - 59 - 72.

O próximo sorteio é o do concurso 6715 e acontece neste sábado (26). O prêmio estimado é de R$ 5 milhões.

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 5 R$ 2,50 24.040.016 6 R$ 15,00 4.006.669 7 R$ 52,50 1.144.763 8 R$ 140,00 429.286 9 R$ 315,00 190.794 10 R$ 630,00 95.396 11 R$ 1.155,00 52.035 12 R$ 1.980,00 30.354 13 R$ 3.217,50 18.679 14 R$ 5.005,00 12.008 15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;

15% entre quem acertou 4;

10% entre quem acertou 3;

10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 2,50. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Quando ocorre a Quina de São João?

A Quina de São João tem o sorteio realizado uma vez por ano em uma data próxima ao dia 24 de junho, dia de São João. Os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.