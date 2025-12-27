Loterias do dia podem pagar mais de R$ 105,4 milhões neste sábado (27/12); confira

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Neste sábado (27), a Caixa Econômica Federal realiza sorteios com prêmios que, juntos, passam dos R$ 105,4 milhões de reais.

O maior prêmio previsto é para o concurso da Timemania, com prêmio estimado em R$ 75 milhões. Na sequência, estão a +Milionária, com R$ 14,5 milhões, e a Quina, com R$ 14 milhões.

Ainda terá a Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão, e o Dia de Sorte, com R$ 150 mil.

O cronograma dispoibilizado pela Caixa Econômica Federal ainda prevê a extração especial do concurso 6029 da Loteria Federal para este sábado.

Veja também Negócios Ceará prevê crescimento na arrecadação do ICMS e deve atingir mais de R$ 21 bilhões em 2025 Papo Carreira Instituto JCPM oferta 240 vagas para oficinas gratuitas de maquiagem e estética em Fortaleza

Loterias da caixa com sorteio hoje (27/12)

Loteria Valor do prêmio Para ganhar TimeMania R$ 75.000.000 Acertar sete números. +Milionária R$ 14.500.000 Acertar seis números e os dois trevos. Quina R$ 14.000.000 Acertar cinco números. Lotofácil R$ 1.800.000 Acertar 15 dezenas. Dia de Sorte R$ 150.000 Acertar de quatro a sete dezenas sorteadas.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.