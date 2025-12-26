Ceará prevê crescimento na arrecadação do ICMS e deve atingir mais de R$ 21 bilhões em 2025

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz) prevê um incremento de R$ 1,42 bilhão na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em 2025, o que representa um crescimento de 7% em relação a 2024, com o total passando de R$ 20,23 bilhões para R$ 21,65 bilhões.

A projeção foi revelada pelo secretário estadual da Fazenda, Fabrízio Gomes, em entrevista a rádio Verdinha FM (92.5).

Até o mês de novembro de 2025, segundo o portal da Sefaz, o Estado já acumulou o valor de R$ 19,47 bilhões. Para que o objetivo de crescimento seja atingido, o secretário estima que o mês de dezembro precise arrecadar aproximadamente R$ 2,17 bilhões, o que representaria cerca de 10,04% do total anual previsto.

“A gente tem esse crescimento em torno de 7%, mas ainda preciso fechar os números de dezembro para ter certeza de que ele vai se consolidar”, afirmou o secretário.

Segundo Gomes, o desempenho da arrecadação cearense tem se mostrado positivo quando comparado aos de outras unidades da federação. Ele destaca que o Estado conseguiu manter o crescimento mesmo operando com uma das menores alíquotas modais do Nordeste.

O titular da pasta ressaltou que, enquanto estados como o Piauí elevaram suas alíquotas para patamares de 23%, o Ceará mantém a taxa em 20%, dividindo com a Bahia o posto de alíquotas mais baixas da região.

Destinação dos recursos

Os valores arrecadados com o ICMS, assim como ocorre com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), não possuem uma vinculação específica por lei, sendo direcionados ao tesouro estadual para o financiamento de diversas frentes governamentais.

Conforme explicado por Gomes, esses recursos retornam à população por meio de investimentos em segurança, saúde, educação e obras de infraestrutura.

O governo estadual destaca que este fluxo de arrecadação tem permitido um volume histórico de investimentos, que já ultrapassou a marca de R$ 4,7 bilhões no último ano, visando a melhoria da qualidade de vida dos cearenses.