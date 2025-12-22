Com valorização de veículos usados, IPVA 2026 no Ceará ficará mais caro

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ficará mais caro em 2026 para o contribuinte cearense. Isso porque houve valorização de cerca de 1% no preço dos veículos usados no Estado.

As alíquotas do IPVA seguem as mesmas de anos anteriores, de 1% a 3,5% do valor venal dos veículos.

A informação foi dada pelo secretário estadual da Fazenda, Fabrízio Gomes, em entrevista à rádio Verdinha FM, na manhã desta segunda-feira (22).

O secretário explicou que o cálculo do imposto é diretamente impactado pelo comportamento do mercado automotivo. Embora alguns modelos sofram redução de preço, a média geral registrou alta, o que eleva a base de cálculo do tributo.

Segundo ele, a expectativa é arrecadar cerca de R$ 2,2 bilhões, o que representa um aumento de 11,91% em comparação ao ano anterior.

Composição da arrecadação

O aumento de quase 12% na receita não se deve exclusivamente ao reajuste de preços dos carros seminovos.

O secretário esclareceu que a composição do valor total arrecadado também considera a expansão da frota circulante e a projeção de vendas de veículos novos.

"Esse aumento é decorrente dos veículos que têm hoje rodando e também projetamos os veículos novos que entrarão no mercado", afirmou Gomes.

A base de cálculo utilizada pelo estado é a Tabela Fipe, que reflete os valores praticados no mercado nacional. Sobre esse valor de mercado, aplica-se a alíquota correspondente ao tipo de veículo para chegar ao valor final do IPVA pago pelo contribuinte.

Benefícios e destinação dos recursos

Para mitigar o impacto no bolso do cidadão, o governo oferece um desconto de até 10% para pagamentos em cota única (5% de desconto padrão somado a até 5% pelo programa "Sua Nota Tem Valor").

Quem optar pelo parcelamento poderá fazê-lo em cinco prestações fixas, com vencimentos entre fevereiro e junho de 2026.

Os recursos obtidos com o IPVA não possuem uma vinculação exclusiva, sendo direcionados ao Tesouro Estadual para custear políticas públicas essenciais.

O secretário enfatizou que essa arrecadação sustenta um volume histórico de investimentos, que já ultrapassou R$ 4,7 bilhões neste ano, aplicados em áreas como segurança, saúde e educação.

Confira a tabela do IPVA 2026 clicando abaixo:

Veja o calendário de pagamento do IPVA 2026:

Cota única: Até 30 de janeiro

Primeira parcela: Até 13 de fevereiro

Segunda parcela: Até 13 de março

Terceira parcela: Até 13 de abril

Quarta parcela: Até 13 de maio

Quinta parcela: Até 12 de junho

Os boletos de pagamento poderão ser emitidos a partir de 1º de janeiro, no site da Sefaz ou pelo Assistente Virtual do número (85) 3108-1404, que é WhatsApp.

Antes de iniciar o processo de pagamento pelo WhatsApp, é indicado certificar-se de que o número de telefone da Sefaz que você adicionou possui o selo verde de verificação e se está sob a titularidade da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará.

Ao pagar por Pix, além de verificar a titularidade, recomenda-se conferir se o CNPJ é, de fato, o da Sefaz-CE (07.954.597/0001-52).

Quem tem direito à isenção do IPVA no Ceará

Pessoas com deficiência;

Táxi e mototáxi;

Ônibus, micro-ônibus, vans e topiques de transporte público e ônibus intermunicipal;

Veículos com potência inferior a 50cc;

Proprietários de máquinas agrícolas e terraplenagem;

Proprietários de veículos com mais de 15 anos de fabricação.

Do total arrecadado com o IPVA, 50% pertencem ao Tesouro Estadual e os outros 50% são destinados aos municípios onde os veículos estão licenciados.

Mais informações

Plantão Fiscal: (85) 3108-2200