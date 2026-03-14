Fortaleza e mais 86 cidades do Ceará estão com alerta de 'perigo potencial' de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (14), alerta de chuvas intensas para 87 municípios do Ceará.

O grau de severidade é de perigo potencial, que vale para todo o dia de domingo (15).

Devem ser registradas chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm/dia. Os ventos podem chegar a 60 quilômetros por hora.

Segundo a previsão, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

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O alerta se estende a outros diversos estados brasileiros, como Amazonas, Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

DIVERSAS REGIÕES DO CEARÁ RECEBEM ALERTA

No Ceará, as chuvas intensas devem atingir as porções Norte, Noroeste e as regiões de Sertão.

Entre as cidades que receberam o alerta, está Fortaleza, que registrou a maior chuva do Estado entre sexta-feira (13) e sábado (13).

O alerta também inclui Maracanaú, Caucaia, Eusébio, Guaramiranga, Jijoca de Jericoacoara, entre outras.

Veja lista de cidades afetadas:

Acarape

Acaraú

Alcântaras

Alto Santo

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Aratuba

Barreira

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Camocim

Canindé

Capistrano

Caridade

Cascavel

Caucaia

Chaval

Chorozinho

Coreaú

Cruz

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Fortim

General Sampaio

Granja

Guaiúba

Guaramiranga

Horizonte

Ibaretama

Ibicuitinga

Icapuí

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Limoeiro do Norte

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Morada Nova

Moraújo

Morrinhos

Mulungu

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Paramoti

Pentecoste

Pindoretama

Quixeré

Redenção

Russas

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Sá

Sobral

Tabuleiro do Norte

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Viçosa do Ceará

Como funcionam os avisos

Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.

Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:

Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;

Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.

As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.