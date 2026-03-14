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Fortaleza e mais 86 cidades do Ceará estão com alerta de 'perigo potencial' de chuvas intensas

Alerta do Inmet vale de 00h às 23h59 de domingo (15).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Foto de moradores de Fortaleza em dia de chuva. Imagem mostra rua alagada.
Legenda: Ceará tem alerta de chuvas intensas para diferentes porções do território.
Foto: Kid Jr.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (14), alerta de chuvas intensas para 87 municípios do Ceará

O grau de severidade é de perigo potencial, que vale para todo o dia de domingo (15). 

Devem ser registradas chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm/dia. Os ventos podem chegar a 60 quilômetros por hora.

Segundo a previsão, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. 

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O alerta se estende a outros diversos estados brasileiros, como Amazonas, Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. 

DIVERSAS REGIÕES DO CEARÁ RECEBEM ALERTA 

No Ceará, as chuvas intensas devem atingir as porções Norte, Noroeste e as regiões de Sertão.

Entre as cidades que receberam o alerta, está Fortaleza, que registrou a maior chuva do Estado entre sexta-feira (13) e sábado (13).

O alerta também inclui Maracanaú, Caucaia, Eusébio, Guaramiranga, Jijoca de Jericoacoara, entre outras.

Veja lista de cidades afetadas:

  • Acarape
  • Acaraú
  • Alcântaras
  • Alto Santo
  • Amontada
  • Apuiarés
  • Aquiraz
  • Aracati
  • Aracoiaba
  • Aratuba
  • Barreira
  • Barroquinha
  • Baturité
  • Beberibe
  • Bela Cruz
  • Camocim
  • Canindé
  • Capistrano
  • Caridade
  • Cascavel
  • Caucaia
  • Chaval
  • Chorozinho
  • Coreaú
  • Cruz
  • Eusébio
  • Forquilha
  • Fortaleza
  • Fortim
  • General Sampaio
  • Granja
  • Guaiúba
  • Guaramiranga
  • Horizonte
  • Ibaretama
  • Ibicuitinga
  • Icapuí
  • Irauçuba
  • Itaiçaba
  • Itaitinga
  • Itapajé
  • Itapipoca
  • Itapiúna
  • Itarema
  • Jaguaruana
  • Jijoca de Jericoacoara
  • Limoeiro do Norte
  • Maracanaú
  • Maranguape
  • Marco
  • Martinópole
  • Massapê
  • Meruoca
  • Miraíma
  • Morada Nova
  • Moraújo
  • Morrinhos
  • Mulungu
  • Ocara
  • Pacajus
  • Pacatuba
  • Pacoti
  • Palhano
  • Palmácia
  • Paracuru
  • Paraipaba
  • Paramoti
  • Pentecoste
  • Pindoretama
  • Quixeré
  • Redenção
  • Russas
  • Santana do Acaraú
  • Santa Quitéria
  • São Gonçalo do Amarante
  • São Luís do Curu
  • Senador Sá
  • Sobral
  • Tabuleiro do Norte
  • Tejuçuoca
  • Tianguá
  • Trairi
  • Tururu
  • Umirim
  • Uruburetama
  • Uruoca
  • Viçosa do Ceará

Como funcionam os avisos

Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.

Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:

  • Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
  • Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.

As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.

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