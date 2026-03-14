Fortaleza e mais 86 cidades do Ceará estão com alerta de 'perigo potencial' de chuvas intensas
Alerta do Inmet vale de 00h às 23h59 de domingo (15).
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (14), alerta de chuvas intensas para 87 municípios do Ceará.
O grau de severidade é de perigo potencial, que vale para todo o dia de domingo (15).
Devem ser registradas chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm/dia. Os ventos podem chegar a 60 quilômetros por hora.
Segundo a previsão, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
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O alerta se estende a outros diversos estados brasileiros, como Amazonas, Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.
DIVERSAS REGIÕES DO CEARÁ RECEBEM ALERTA
No Ceará, as chuvas intensas devem atingir as porções Norte, Noroeste e as regiões de Sertão.
Entre as cidades que receberam o alerta, está Fortaleza, que registrou a maior chuva do Estado entre sexta-feira (13) e sábado (13).
O alerta também inclui Maracanaú, Caucaia, Eusébio, Guaramiranga, Jijoca de Jericoacoara, entre outras.
Veja lista de cidades afetadas:
- Acarape
- Acaraú
- Alcântaras
- Alto Santo
- Amontada
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Aratuba
- Barreira
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Camocim
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cascavel
- Caucaia
- Chaval
- Chorozinho
- Coreaú
- Cruz
- Eusébio
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- General Sampaio
- Granja
- Guaiúba
- Guaramiranga
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Limoeiro do Norte
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Miraíma
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mulungu
- Ocara
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Paramoti
- Pentecoste
- Pindoretama
- Quixeré
- Redenção
- Russas
- Santana do Acaraú
- Santa Quitéria
- São Gonçalo do Amarante
- São Luís do Curu
- Senador Sá
- Sobral
- Tabuleiro do Norte
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Viçosa do Ceará
Como funcionam os avisos
Os avisos do Inmet se classificam em amarelo, que representa “perigo potencial” devido às chuvas e ventos; laranja, com “perigo”; e vermelho, com “grande perigo”. No Ceará, em geral, as cidades são atingidas pelos níveis amarelo e laranja.
Os riscos para estes dois, como lista o Inmet, são os seguintes:
- Aviso amarelo: chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 e 60 km/h;
- Aviso laranja: chuvas de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h.
As condições são estimadas a partir de regiões do Estado, de modo que alguns municípios podem receber dois avisos meteorológicos.