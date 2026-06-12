CE recebe recursos para 16 novos postos de saúde e dois CAPS; veja cidades
Obras devem reforçar atendimentos do SUS no Estado.
O Ceará vai receber financiamento para construir 18 novas obras na área da saúde, incluindo 16 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), dentro de um pacote de R$ 36,6 milhões anunciado pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (12). Os investimentos buscam a ampliação da infraestrutura do Sistema Único de Saúde (SUS).
Do total anunciado para o Estado, R$ 5,4 milhões serão destinados ao início das construções previstas no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Saúde).
Com a autorização, o Ceará passa a contabilizar 168 obras da saúde com ordem de serviço emitida desde o início do programa federal.
Veja também
Municípios contemplados com novos postos
- Amontada
- Barbalha
- Beberibe
- Bela Cruz
- Camocim
- Caucaia
- Fortaleza (duas unidades)
- Itapiúna
- Jaguaruana
- Pacatuba
- Pacoti
- Pentecoste
- Quixadá
- Tabuleiro do Norte
- Tianguá
Novos CAPS
- Crato
- Granja
Em março deste ano, o Ministério já havia liberado outros recursos para construir mais 24 equipamentos, sendo 16 postos de saúde, sete CAPS e um Centro Especializado em Reabilitação (CER). À época, a secretária estadual da Saúde, Tânia Coelho, informou que as unidades estão previstas para serem entregues até 2028.
Nessa sexta, além das novas autorizações, três unidades foram inauguradas: duas UBSs, localizadas em Monsenhor Tabosa e Quiterianópolis, e um posto Indígena na Aldeia Gameleira, em São Benedito.
Equipamentos para exames
O pacote de investimentos também prevê a entrega de equipamentos para ampliar a realização de cirurgias e exames especializados. O Ceará receberá 10 conjuntos de aparelhos estratégicos, sendo oito destinados a cirurgias gerais nos municípios de Canindé, Crateús, Fortaleza, Itapipoca e Limoeiro do Norte, e dois voltados para cirurgias oftalmológicas em Granja e São Gonçalo do Amarante.
Segundo o Ministério da Saúde, os equipamentos têm como objetivo ampliar a oferta de cirurgias eletivas, reduzir filas de espera e fortalecer o diagnóstico precoce de doenças. O investimento nessa etapa soma R$ 13,6 milhões.
Também foram destinados dois tomógrafos para os municípios de Fortaleza e Maracanaú. O aporte de R$ 4,3 milhões deverá ampliar a capacidade de realização de exames de imagem na rede pública.
Outra frente do investimento contempla o ressarcimento de 18 obras já concluídas por meio do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Saúde. Os recursos serão destinados a 11 municípios, referentes à regularização de unidades de saúde já finalizadas e em funcionamento:
- Alto Santo
- Beberibe
- Ereré
- Granjeiro
- Guaiúba
- Icó
- Itaitinga
- Juazeiro do Norte
- Madalena
- Redenção
- Sobral
Para o incremento nos atendimentos, o Estado ainda receberá 22 vans destinadas ao transporte de pacientes do SUS em tratamento contínuo. O investimento previsto para essa ação é de R$ 6,7 milhões.
O anúncio do pacote foi realizado no Hospital Universitário do Ceará (HUC), em Fortaleza, com a presença do governador Elmano de Freitas, da secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, do secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (MS), Mozart Sales.