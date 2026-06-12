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CE recebe recursos para 16 novos postos de saúde e dois CAPS; veja cidades

Obras devem reforçar atendimentos do SUS no Estado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Homem de costas aguarda atendimento em frente a guichê transparente em recepção de posto de saúde da Prefeitura de Fortaleza. Dentro do guichê, há uma mulher de máscara.
Legenda: Posto de saúde é a porta de entrada dos pacientes no Sistema Único de Saúde.
Foto: Camila Lima.

O Ceará vai receber financiamento para construir 18 novas obras na área da saúde, incluindo 16 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), dentro de um pacote de R$ 36,6 milhões anunciado pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (12). Os investimentos buscam a ampliação da infraestrutura do Sistema Único de Saúde (SUS).

Do total anunciado para o Estado, R$ 5,4 milhões serão destinados ao início das construções previstas no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Saúde)

Com a autorização, o Ceará passa a contabilizar 168 obras da saúde com ordem de serviço emitida desde o início do programa federal.

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Municípios contemplados com novos postos

  • Amontada
  • Barbalha
  • Beberibe
  • Bela Cruz
  • Camocim
  • Caucaia
  • Fortaleza (duas unidades)
  • Itapiúna
  • Jaguaruana
  • Pacatuba
  • Pacoti
  • Pentecoste
  • Quixadá
  • Tabuleiro do Norte
  • Tianguá

Novos CAPS

  • Crato
  • Granja

Em março deste ano, o Ministério já havia liberado outros recursos para construir mais 24 equipamentos, sendo 16 postos de saúde, sete CAPS e um Centro Especializado em Reabilitação (CER). À época, a secretária estadual da Saúde, Tânia Coelho, informou que as unidades estão previstas para serem entregues até 2028. 

Nessa sexta, além das novas autorizações, três unidades foram inauguradas: duas UBSs, localizadas em Monsenhor Tabosa e Quiterianópolis, e um posto Indígena na Aldeia Gameleira, em São Benedito.

Equipamentos para exames

O pacote de investimentos também prevê a entrega de equipamentos para ampliar a realização de cirurgias e exames especializados. O Ceará receberá 10 conjuntos de aparelhos estratégicos, sendo oito destinados a cirurgias gerais nos municípios de Canindé, Crateús, Fortaleza, Itapipoca e Limoeiro do Norte, e dois voltados para cirurgias oftalmológicas em Granja e São Gonçalo do Amarante.

Segundo o Ministério da Saúde, os equipamentos têm como objetivo ampliar a oferta de cirurgias eletivas, reduzir filas de espera e fortalecer o diagnóstico precoce de doenças. O investimento nessa etapa soma R$ 13,6 milhões.

Também foram destinados dois tomógrafos para os municípios de Fortaleza e Maracanaú. O aporte de R$ 4,3 milhões deverá ampliar a capacidade de realização de exames de imagem na rede pública.

Mais de 10 vans enfileiradas em um pátio ao ar livre com adesivos do SUS e do programa Agora tem especialistas Caminhos da Saúde. Os veículos têm adesivos em cores azul, verde e amarelo.
Legenda: Novas vans fazem parte do programa Caminhos da Saúde, uma frente do Agora Tem Especialistas.
Foto: Divulgação/Governo do Ceará.

Outra frente do investimento contempla o ressarcimento de 18 obras já concluídas por meio do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Saúde. Os recursos serão destinados a 11 municípios, referentes à regularização de unidades de saúde já finalizadas e em funcionamento:

  • Alto Santo
  • Beberibe
  • Ereré
  • Granjeiro
  • Guaiúba
  • Icó
  • Itaitinga
  • Juazeiro do Norte
  • Madalena
  • Redenção
  • Sobral 

Para o incremento nos atendimentos, o Estado ainda receberá 22 vans destinadas ao transporte de pacientes do SUS em tratamento contínuo. O investimento previsto para essa ação é de R$ 6,7 milhões.

O anúncio do pacote foi realizado no Hospital Universitário do Ceará (HUC), em Fortaleza, com a presença do governador Elmano de Freitas, da secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, do secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (MS), Mozart Sales.

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