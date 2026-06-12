CE recebe recursos para 16 novos postos de saúde e dois CAPS; veja cidades

O Ceará vai receber financiamento para construir 18 novas obras na área da saúde, incluindo 16 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), dentro de um pacote de R$ 36,6 milhões anunciado pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (12). Os investimentos buscam a ampliação da infraestrutura do Sistema Único de Saúde (SUS).

Do total anunciado para o Estado, R$ 5,4 milhões serão destinados ao início das construções previstas no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Saúde).

Com a autorização, o Ceará passa a contabilizar 168 obras da saúde com ordem de serviço emitida desde o início do programa federal.

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Municípios contemplados com novos postos

Amontada

Barbalha

Beberibe

Bela Cruz

Camocim

Caucaia

Fortaleza (duas unidades)

Itapiúna

Jaguaruana

Pacatuba

Pacoti

Pentecoste

Quixadá

Tabuleiro do Norte

Tianguá

Novos CAPS

Crato

Granja

Em março deste ano, o Ministério já havia liberado outros recursos para construir mais 24 equipamentos, sendo 16 postos de saúde, sete CAPS e um Centro Especializado em Reabilitação (CER). À época, a secretária estadual da Saúde, Tânia Coelho, informou que as unidades estão previstas para serem entregues até 2028.

Nessa sexta, além das novas autorizações, três unidades foram inauguradas: duas UBSs, localizadas em Monsenhor Tabosa e Quiterianópolis, e um posto Indígena na Aldeia Gameleira, em São Benedito.

Equipamentos para exames

O pacote de investimentos também prevê a entrega de equipamentos para ampliar a realização de cirurgias e exames especializados. O Ceará receberá 10 conjuntos de aparelhos estratégicos, sendo oito destinados a cirurgias gerais nos municípios de Canindé, Crateús, Fortaleza, Itapipoca e Limoeiro do Norte, e dois voltados para cirurgias oftalmológicas em Granja e São Gonçalo do Amarante.

Segundo o Ministério da Saúde, os equipamentos têm como objetivo ampliar a oferta de cirurgias eletivas, reduzir filas de espera e fortalecer o diagnóstico precoce de doenças. O investimento nessa etapa soma R$ 13,6 milhões.

Também foram destinados dois tomógrafos para os municípios de Fortaleza e Maracanaú. O aporte de R$ 4,3 milhões deverá ampliar a capacidade de realização de exames de imagem na rede pública.

Legenda: Novas vans fazem parte do programa Caminhos da Saúde, uma frente do Agora Tem Especialistas. Foto: Divulgação/Governo do Ceará.

Outra frente do investimento contempla o ressarcimento de 18 obras já concluídas por meio do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Saúde. Os recursos serão destinados a 11 municípios, referentes à regularização de unidades de saúde já finalizadas e em funcionamento:

Alto Santo

Beberibe

Ereré

Granjeiro

Guaiúba

Icó

Itaitinga

Juazeiro do Norte

Madalena

Redenção

Sobral

Para o incremento nos atendimentos, o Estado ainda receberá 22 vans destinadas ao transporte de pacientes do SUS em tratamento contínuo. O investimento previsto para essa ação é de R$ 6,7 milhões.

O anúncio do pacote foi realizado no Hospital Universitário do Ceará (HUC), em Fortaleza, com a presença do governador Elmano de Freitas, da secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, do secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde (MS), Mozart Sales.