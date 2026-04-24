De CAPS a postos de saúde, Ceará terá 24 novas unidades de atendimento; veja locais

A rede de atenção básica do Ceará ganhará 24 novas unidades de saúde, distribuídas em 22 cidades, como Fortaleza, Nova Olinda e Cratéus, beneficiando todas as regiões do Estado. O anúncio dos espaços foi realizado pelo Governo Federal nesta manhã de sexta-feira (24), em solenidade no Palácio da Abolição, na Capital.

Os equipamentos representam um investimento de R$ 56,5 milhões, oriundos do Novo PAC Saúde, e incluem 16 Unidades Básicas de Saúde (UBS) — conhecidas como postos de saúde —, um Centro Especializado em Reabilitação (CER) e sete Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo dois deles em municípios que, até então, não dispunham de serviço de atenção primária à saúde mental.

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Conforme a secretária estadual da Saúde, Tânia Mara, as novas unidades estão previstas para serem entregues à população até 2028. Ao contemplar principalmente o Interior cearense, a titular avalia que a proposta contribui para a descentralização da saúde.

"Vamos fortalecer os municípios, a atenção primária. Algo que vai de encontro à iniciativa do Governo do Estado de fortalecer a regionalização, descentralizando a saúde, fazendo com que a população seja atendida mais próximo da sua casa”, declarou no evento.

A iniciativa integra o programa nacional Agora Tem Especialistas. Ainda durante a cerimônia, Kelly Arruda, superintendente do Ministério da Saúde no Ceará, reforçou que a medida é parte de um esforço coletivo.

Hoje, fazemos parte de um grande movimento nacional da recuperação da saúde pública brasileira. [...] Os vazios assistenciais precisam ser preenchidos; os vazios no Ceará ainda perduram muito, mas vamos conseguir combater.” Kelly Arruda Superintendente do Ministério da Saúde no CE

Veja as 22 cidades que vão receber as novas unidades: