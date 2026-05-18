Campanha Troca Tudo Normatel traz preços especiais para banheiro, cozinha e lavanderia

A Normatel Home Center realiza, até o próximo dia 24 de maio, a campanha Troca Tudo Normatel, com foco em oferecer os melhores preços do ano para banheiro, cozinha e lavanderia. A ação reúne condições especiais em diferentes categorias voltadas à reforma e manutenção residencial. As ofertas incluem produtos essenciais para o lar, como louças, metais, acessórios, cubas, tanques, entre outros. A campanha acontece simultaneamente nas 13 lojas da rede no Ceará e nos canais digitais.

Segundo Helena Xavier, gestora de marketing da Normatel, a campanha acompanha uma mudança no comportamento de consumo e no planejamento de compras. “O consumidor está cada vez mais atento ao custo-benefício e aproveita campanhas estratégicas para investir em melhorias e reformas com mais economia. A Troca Tudo da Normatel nasce justamente para atender esse comportamento, oferecendo condições competitivas e soluções completas para cozinhas, banheiros e lavanderias”, destaca.

Condições especiais para renovar o ambiente

Durante o período, itens como louças, chuveiros, torneiras, cubas e metais sanitários são comercializados com preços mais competitivos, resultado de negociações diretas com a indústria. A campanha ainda inclui acessórios, válvulas, sifões, tanques e pias, ampliando as possibilidades de compra. A variedade de produtos atende diferentes perfis de consumidores e demandas de obra.

Além disso, a iniciativa se apresenta como uma oportunidade para quem vinha adiando reformas ou pequenas substituições em espaços essenciais da casa. Em muitos casos, mudanças pontuais já promovem melhorias significativas na funcionalidade desses ambientes.

Comunicação com humor e identificação

O jingle da campanha aposta em uma linguagem bem-humorada ao se inspirar no estilo operístico de Fígaro, utilizando o humor nordestino para retratar situações do cotidiano que tiram o sossego do consumidor. Versos como “chuveiro quebrado, bora trocar” e “vazamento na pia, que vida cruel” reforçam a urgência da oferta. A música transforma problemas hidráulicos em um convite ao movimento: “eu vou trocar, tu vai trocar, nois vai trocar”.