Morre Zezé Bastos aos 77 anos, sanfoneiro e radialista pioneiro em Sobral

Comunicador cearense enfrentava uma doença degenerativa nos nervos.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
28 de Julho de 2026 - 08:45 (Atualizado às 08:57)
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Legenda: Zezé Bastos em estúdio de rádio.
Foto: Divulgação

Morreu nesta segunda-feira (27), aos 77 anos, Zezé Bastos, nome artístico de José Osmar de Oliveira, radialista, sanfoneiro e cantor. O profissional era bastante conhecido em Sobral, tido como um dos pioneiros da rádio na cidade, e em municípios da Região Norte do Ceará.

Nascido em 12 de junho de 1949, Zezé Bastos dedicou-se à radiodifusão e à música, levando a tradição da sanfona e do forró a diferentes públicos.

Nos últimos anos, enfrentava uma doença degenerativa nos nervos.  A causa da morte ainda não foi confirmada. No entanto, segundo o filho de Zezé, o também radialista Vavá Bastos, afirma que o pai sofreu uma parada cardíaca por volta das 15h desta segunda.

"A equipe médica já havia alertado, 24h antes, que ele estava muito fraquinho, sem responder as medicações e, caso viesse a ocorrer uma parada cardíaca, ele não resistiria", comentou Vavá. 

O velório será realizado no Cemitério Jardim Eterno, localizado na saída de Sobral para Tianguá. O horário de início da cerimônia ainda será divulgado pela família.

O sepultamento está marcado para esta terça-feira (28), em Varjota (CE), atendendo a um desejo manifestado por Zezé Bastos, que pediu para ser sepultado ao lado do avô, que o criou.

Problemas de saúde

Zezé era colostomizado, desde 2019, por ocasião de um câncer no reto. Também foi diagnosticado com um tumor maligno na próstata, que, nas últimas semanas, esteve muito acentuado, conforme Vavá. 

Ele se internou, há cerca de 40 dias, por conta de piora no quadro de saúde. Em endoscopia, realizada no Hospital Regional do Norte, foram constatadas duas úlceras agressivas que não cessaram. Depois, vieram múltiplas infecções que debilitaram cada dia mais a saúde do radialista.

 

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