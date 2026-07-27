‘Marcas do meu milagre’: Ana Clara mostra cicatrizes após reimplante das mãos

Ana Clara tem realizado algumas atividades manuais como mexer no celular e pegar alguns objetos.

Escrito por Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
27 de Julho de 2026 - 17:37
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Legenda: Para o futuro, a jovem disse que quer continuar se recuperando, realizando sonhos e ajudando outras mulheres através da sua história.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

A jovem Ana Clara Oliveira, de 21 anos, que teve as mãos decepadas e reimplantadas após uma tentativa de feminicídio em Quixeramobim, no Interior do Ceará, publicou um vídeo, nesta segunda-feira (27), mostrando as cicatrizes após o reimplante das mãos.

“Meu processo de recuperação tem sido desafiador, mas também cheio de aprendizados. Cada dia é uma nova conquista. A fisioterapia, os cuidados com a saúde e o apoio das pessoas que caminham ao meu lado têm sido fundamentais”, contou a jovem ao Diário do Nordeste.

Sobre os movimentos, ela disse que tem realizado algumas atividades manuais como mexer no celular, pegar em uma colher e usar pincel para fazer maquiagem básica. 

Após o crime, registrado no dia 1º de maio, Ana Clara teve alta médica no último dia 29, quase um mês após o ataque a foices. Ela esteve internada no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

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“Hoje, o meu maior sentimento é de gratidão. Gratidão por estar viva, por ter uma nova oportunidade de recomeçar e por cada pessoa que esteve ao meu lado durante essa caminhada”, disse ainda Ana Clara.

Para o futuro, a jovem disse que quer continuar se recuperando, realizando sonhos, ajudando outras mulheres através da sua história e transformando a dor em força e propósito. 

As cicatrizes que carrego não representam o meu fim, mas o começo de uma nova vida. Elas são as marcas do meu milagre.
Ana Clara

VAQUINHA PARA TRATAMENTO

Ana Clara contou que ainda tem despesas com o tratamento, fisioterapia e outros cuidados, e que a campanha para arrecadação de fundos continua sendo muito importante. 

“Sou imensamente grata a cada pessoa que contribuiu, compartilhou ou orou por mim. Cada gesto de carinho tem me ajudado a seguir em frente”, agradeceu a paciente.

Atualmente, a campanha já conta com R$ 12.347. A meta de arrecadação é de R$ 80 mil.

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