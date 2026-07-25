Galícia alcança 1 milhão de seguidores no Instagram e consolida ascensão no forró

A cantora cearense celebra sequência de conquistas nas plataformas digitais e encerra temporada de São João com mais de 30 shows em seis estados.

Escrito por Agência de Conteúdo DN
25 de Julho de 2026 - 07:00
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Legenda: A cantora vem se destacando no Nordeste, com presença em diversos estados.
Foto: divulgação

A cantora cearense Galícia Cruz vive um dos momentos mais marcantes da carreira. Natural de Itapipoca, a artista acaba de alcançar a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram, consolidando a presença nas redes sociais e reforçando sua posição entre os principais nomes femininos da nova geração do forró.

Outro marco na carreira da cantora foi ter recebido a Placa de Prata do YouTube, concedida a quem ultrapassa 100 mil inscritos na plataforma.

São João de sucessos

A ascensão também ficou evidente durante a temporada de São João. Entre junho e julho, Galícia realizou mais de 30 apresentações em seis estados brasileiros (Ceará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Bahia e Rio Grande do Norte), levando o repertório para alguns dos principais festejos juninos do Nordeste.

A cantora também diversificou a agenda com a realização de diferentes projetos. Um deles é o DVD "Galícia In Casa", gravado em Itapipoca, sua cidade natal, que reuniu participações especiais de artistas do forró.

Já o projeto "No Ar com Galícia 3" apresenta uma proposta musical mais contemporânea, voltada para fortalecer sua presença no mercado nacional.

Trajetória de ascensão

Antes de alcançar grandes festivais e números expressivos nas plataformas digitais, Galícia percorreu um caminho marcado por apresentações em festivais regionais, bares e eventos de menor porte. Hoje, o crescimento nas redes sociais e nos serviços de streaming acompanha a expansão da agenda de shows e reforça o reconhecimento conquistado junto ao público.

“A gente vai sentindo o crescimento dela, tanto o crescimento nos estados em que ela já está consolidada, como o Ceará, Piauí, Maranhão, como os outros estados do Nordeste, que cada dia mais a gente vê que estão abraçando ela, como Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba”, pontua Lucas Assunção, sócio de Galícia e CEO da Five Entretenimentos.

Serviço

Instagram: https://www.instagram.com/galiciacruzz/
Tiktok: https://www.tiktok.com/@galicia_cruz
Spotify: https://open.spotify.com/intl-pt/artist/79N95MiRQ5G55CtC7cVBsr?si=DrCO3ak_Qq-OHuslGblh-A

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