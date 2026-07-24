Padre e coroinhas se divertem em parque no interior do Ceará: 'Alegria também evangeliza'

O momento de descontração entre um padre e vários coroinhas, após a realização de festejos religiosos de Senhora Sant’Ana na última quarta-feira (22), fez a alegria do município cearense de Independência.

Registros em vídeo do grupo brincando em um parque de diversões levaram a repercussão para fora do Ceará e conquistaram também as redes sociais.

As imagens mostram o padre Almir Rogério, de batina, se divertindo com as crianças em brinquedos como balsa e carrinho bate-bate.

“É um momento bonito de lazer, encontro e partilha. Tive uma psicóloga que me disse: ‘O corpo envelhece, mas a alma e o espírito continuam jovens a vida toda’. A criança que habita dentro de nós nunca pode morrer. A alegria, a felicidade, o acolhimento, a festa, a partilha, tudo isso também evangeliza”, sustenta o religioso pernambucano em entrevista ao Diário do Nordeste.

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Momento de lazer e de evangelizar

Os festejos em honra de Senhora Sant'Ana e a presença do parque de diversões, explica, ocorrem há décadas em Independência, para onde ele foi transferido há seis meses após ter passado três anos à frente da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Sergipe.

“Os coroinhas me acham jovem, sempre me pediam ‘vamos lá no parque conosco’. Na realidade, eles queriam que eu fosse para conseguir cortesia, porque de fato já é de praxe, o parque sempre nos concede”, diverte-se.

Quando o grupo chegou, todo trajando as vestes religiosas, a festa foi grande. “Eu estava de batina e logo isso chamou a atenção das pessoas, vieram me cumprimentar. Quase não consigo subir no brinquedo com as pessoas falando, pedindo a benção, querendo tirar foto, abraçando”, brinca o padre.

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Após insistência das crianças, o pároco foi junto com os pequenos em brinquedos do local de lazer. “Nem percebi que estava sendo filmado, aí deu essa repercussão tão grande. Sergipe já publicou, Pernambuco também e por aí vai”, elenca.

Padre Almir classifica as brincadeiras daquela noite como um “momento bonito de lazer, de encontro e partilha” e, também, “de evangelizar”.

“Vieram outras criança, pais e mães, pessoas que estavam lá, o proprietário do parque — que inclusive me deu várias cortesias para que pudesse distribuir ao longo da festa para as outras crianças”, celebra

“Tenho isso como um momento muito singular de evangelizar. Na minha bagagem sacerdotal eu carrego que acolher bem também é uma forma de evangelizar, sempre”, atesta.

"Povo bonito, acolhedor e de fé gigantesca" em Independência

Prestes a completar três anos desde a ordenação, o religioso pertencia à Vice-Província Redentorista do Recife, morou em São Paulo após terminar os estudos e teve a experiência como pároco em Sergipe.

A ida para Independência veio após diálogo entre missionários redentoristas da congregação da qual o padre Almir faz parte e o bispo de Crateús, Dom Ailton Menegussi.

“Nós já estamos presentes em Fortaleza, mas queríamos, no Ceará, nos expandir mais um pouco. Em diálogo com o senhor bispo, ele fez o convite e logo a congregação aceitou, foi escolhida a paróquia de Independência”, contexualiza.

Legenda: Pernambucano de nascença, padre Almir Rogério foi pároco em Sergipe e está em Independência, no interior do Ceará, há seis meses. Foto: Acervo pessoal.

Após essas definições, enfim, o pernambucano foi chamado para a “nova missão”. “Eu estava em Sergipe e o meu provincial me chamou e disse: ‘Padre, olha, eu sei que o senhor está bem, mas tem uma nova missão e quero lhe fazer o convite para assumir a paróquia de Independência’”, rememora.

A provisão concedida pelo bispo ao padre Almir foi de duração de seis anos. “Por aqui estou junto a esse povo bonito, acolhedor e de fé gigantesca. Essa devoção e tradição perduram há muito tempo.

Segundo os relatos, a quarta maior festa (religiosa) do Ceará são os festejos de Senhora Sant’Ana”, aponta.