Vídeo: Operários ficam pendurados em plataforma de prédio no bairro Aldeota

Operários viveram momentos de tensão na manhã desta sexta-feira (24) após um andaime suspenso girar e ficar inclinado na fachada de um edifício localizado na Avenida Barão de Studart, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

O incidente ocorreu a uma altura equivalente ao 10º andar. Apesar do risco, a estrutura foi estabilizada e não houve registro de feridos.

O episódio foi presenciado pelo jornalista Dalwton Moura, que registrou o momento do incidente do prédio em que mora na frente do local do acidente.

Segundo ele, por volta das 11h02, um barulho semelhante à queda de materiais de construção chamou atenção.

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“Quando olhei, vi que era no prédio ao lado da FIEC. O andaime, onde estavam três trabalhadores, ficou praticamente na diagonal, quase na vertical. Um dos lados cedeu, e não dava para saber se havia rompido”, relatou o jornalista.

Materiais de obra chegaram a cair na área da calçada. “Foi um susto muito grande, uma cena angustiante”, descreveu o profissional da comunicação.

Situação foi controlada antes da chegada dos bombeiros

Legenda: Trabalhadores ficaram pendurados em plataforma de prédio no bairro Aldeota. Foto: Dawlton Moura/Arquivo Pessoal.

Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, mas, antes da chegada das equipes, os próprios trabalhadores conseguiram estabilizar o andaime, com apoio de colegas que estavam na cobertura do prédio.

A estrutura voltou à posição horizontal após alguns minutos. Segundo informações repassadas no local, ninguém se feriu.

Freio da catraca do andaime travou

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser deslocadas, incluindo viatura com escada, mas não houve necessidade de intervenção direta.

Militares estiveram no local e constataram que a situação já estava controlada.

Foi repassado ao Corpo de Bombeiros que o equipamento será retirado para manutenção. Segundo a empresa responsável pela obra, o problema ocorreu após o travamento do freio da catraca do andaime.