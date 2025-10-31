Conexão pode criar maior linha de metrô do Norte-Nordeste do Brasil, com 32 km de extensão
Expectativa é de que a "Marcha da Família" em Fortaleza não tenha cunho político
A exemplo da via de São Paulo, rua de Fortaleza terá fluxo de carros interrompido para utilização do espaço por pedestres e ciclistas
AMC e Pefoce foram acionadas ao local
Cantor morou no bairro Aldeota dos nove aos onze anos
Levantamento do Ipece aponta concentração de rendimentos nas regionais dois, sete e doze em Fortaleza
Menino teve o óbito atestado pelo Samu
Edifício ultrapassa altura permitida, e construtora deve pagar mais de R$ 2,8 milhões pela autorização; outorgas estavam suspensas na cidade
Enterro está programado para acontecer no Parque da Paz, nesta sexta-feira (4)
O contribuinte terá um prazo de 30 dias, a partir da data da notificação, para efetuar o pagamento