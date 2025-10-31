Diário do Nordeste
Foto que contém passageiros entrando em linha de metrô em Fortaleza

Negócios

Unificação das Linhas Leste e Oeste do Metrofor prevê ligação entre Caucaia e Centro de Eventos

Conexão pode criar maior linha de metrô do Norte-Nordeste do Brasil, com 32 km de extensão

Luciano Rodrigues 08 de Setembro de 2025
Foto mostra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro durante manifestação na Praça Portugal

PontoPoder

Aliados de Bolsonaro no Ceará farão ato religioso no 7 de setembro com discurso de padres e pastores

Expectativa é de que a "Marcha da Família" em Fortaleza não tenha cunho político

Marcos Moreira 03 de Setembro de 2025
Vista aérea de trecho da avenida Dom Luis, em fortaleza

Ceará

Inspirada na Avenida Paulista, Fortaleza estuda fechar via para veículos em dias especiais

A exemplo da via de São Paulo, rua de Fortaleza terá fluxo de carros interrompido para utilização do espaço por pedestres e ciclistas

Clarice Nascimento e Gabriela Custódio 26 de Agosto de 2025
Pedestres chegaram a cobrir o corpo do motociclista com papelão

Ceará

Motociclista tem mal súbito e morre enquanto empurrava moto na Aldeota, em Fortaleza

AMC e Pefoce foram acionadas ao local

João Lima Neto 20 de Agosto de 2025
Jota.Pê com violão na mão e João Gomes cantando no evento 'Dominguinho' em Fortaleza

Opinião

No 'Dominguinho', Jota.pê relembra tempo que morou em Fortaleza e aprendeu a tocar violão; assista

Cantor morou no bairro Aldeota dos nove aos onze anos

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 09 de Agosto de 2025
imagem mostra rua do bairro guararapes com prédios de luxo

Opinião

Quais os 20 bairros mais ricos de Fortaleza? Guararapes lidera com renda média de R$ 14,7 mil

Levantamento do Ipece aponta concentração de rendimentos nas regionais dois, sete e doze em Fortaleza

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 05 de Agosto de 2025
foto do prédio onde criança de 10 anos morreu no bairro Aldeota, em Fortaleza

Segurança

Criança de 10 anos morre após cair do 4º andar de prédio na Aldeota, em Fortaleza

Menino teve o óbito atestado pelo Samu

Redação 29 de Julho de 2025
Imagem mostra um edifício alto e curvo, de cor clara, visto de baixo para cima, com o céu azul e algumas nuvens ao fundo. À esquerda, há uma grande árvore com folhagem verde e o sol brilhando através de suas folhas, criando um efeito de estrela.

Ceará

Primeiro ‘superprédio’ liberado na gestão Evandro tem mais de 30 andares na Aldeota; veja detalhes

Edifício ultrapassa altura permitida, e construtora deve pagar mais de R$ 2,8 milhões pela autorização; outorgas estavam suspensas na cidade

Theyse Viana 21 de Julho de 2025
Ex-prefeito José Walter em matéria do Diário do Nordeste de 22 de agosto de 1999

Ceará

Morre José Walter Cavalcante, ex-prefeito de Fortaleza

Enterro está programado para acontecer no Parque da Paz, nesta sexta-feira (4)

Redação 04 de Julho de 2025
Imagem de prédios e telhados de casa para ilustrar área urbana de Fortaleza

Negócios

Prefeitura reajusta IPTU de imóveis de alto padrão e de luxo em bairros de Fortaleza; veja locais

O contribuinte terá um prazo de 30 dias, a partir da data da notificação, para efetuar o pagamento

Redação 04 de Julho de 2025
