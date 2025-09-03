Aliados de Bolsonaro no Ceará farão ato religioso no 7 de setembro com discurso de padres e pastores
Expectativa é de que a "Marcha da Família" em Fortaleza não tenha cunho político
Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará organizam um ato “em defesa da liberdade” para o dia 7 de setembro, em Fortaleza. Chamada de ‘Marcha da Família’, a manifestação está programada para iniciar às 16h do domingo, quando sairá da Praça Portugal, no bairro Aldeota, e seguirá até a Avenida Beira-Mar.
A marcha ocorrerá em meio ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022, que tem Bolsonaro como um dos réus. As sessões acerca da ação penal começaram na terça-feira (2) e devem seguir até 12 de setembro. Em anos anteriores, a data foi marcada por atos simbólicos em favor do ex-presidente e seus aliados.
Veja também
No entanto, segundo a ex-secretária do Ministério da Saúde na gestão de Bolsonaro, Mayra Pinheiro (PL), o ato será de cunho religioso, em defesa da liberdade e da vida. “Não é uma manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro. É claro que ele será lembrado, mas nós chamamos esse ato que será feito em todo o Brasil de clamor pela nação”, indica a suplente de deputada federal, que integra a organização do evento.
Mayra explica que somente padres e pastores discursarão no encontro, realizando “preces pelo Brasil”. Ainda segundo a política, o ato ocorrerá simultaneamente em outras cidades do país, como em Juazeiro do Norte, na Praça do Giradouro.
“Nessas preces, claro, a gente vai orar pelos exilados, pelos presos políticos, pelas pessoas que estão sendo perseguidas e, claro, chamando por anistia já. E inclui o presidente Bolsonaro, que é uma das pessoas mais perseguidas nesse país, mas não é um evento de cunho político. Nenhum político terá acesso à fala, porque é um clamor, e a gente entende que esse clamor é eminentemente de cunho espiritual, religioso”
Em contato com o PontoPoder, o deputado estadual e presidente do PL no Ceará, Carmelo Neto (PL), confirmou presença no ato e apontou que o momento será uma manifestação espontânea, convocada nacionalmente.
Em vídeos de divulgação da marcha nas redes sociais, há aliados do ex-presidente no Ceará, como o senador Eduardo Girão (Novo), o presidente estadual do União, Capitão Wagner, e a deputada federal Dayany Bittencourt (União). Ainda não há confirmação de presença de outros nomes do bolsonarismo, como o deputado federal André Fernandes (PL).
Veja também
Julgamento de Bolsonaro e outros réus
O segundo dia do julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus do "Núcleo Crucial" da chamada trama golpista acontece começou na manhã desta quarta-feira (3), na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Terá continuidade a fase da sustentação oral, pausada na terça-feira (2) após a fala de advogados de quatro dos oito réus.
Terminadas as sustentações orais das defesas, os ministros do STF poderão começar a votar pela condenação ou absolvição. Segundo previsão do STF, os votos só devem começar na próxima semana, entre os dias 9 e 10 de setembro, após uma pausa do julgamento. A sentença deve ser dada em 12 de setembro.
> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil