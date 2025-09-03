Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Aliados de Bolsonaro no Ceará farão ato religioso no 7 de setembro com discurso de padres e pastores

Expectativa é de que a "Marcha da Família" em Fortaleza não tenha cunho político

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Foto mostra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro durante manifestação na Praça Portugal
Legenda: Marcha no 7 de setembro deve reunir apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na Praça Portugal, em Fortaleza
Foto: Ismael Soares/SVM

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ceará organizam um ato “em defesa da liberdade” para o dia 7 de setembro, em Fortaleza. Chamada de ‘Marcha da Família’, a manifestação está programada para iniciar às 16h do domingo, quando sairá da Praça Portugal, no bairro Aldeota, e seguirá até a Avenida Beira-Mar.

A marcha ocorrerá em meio ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022, que tem Bolsonaro como um dos réus. As sessões acerca da ação penal começaram na terça-feira (2) e devem seguir até 12 de setembro.  Em anos anteriores, a data foi marcada por atos simbólicos em favor do ex-presidente e seus aliados.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Veja quem são os advogados dos réus no julgamento da trama golpista no STF

teaser image
PontoPoder

Entrega de cargos no Ceará será discutida após formalização da federação, diz Capitão Wagner

No entanto, segundo a ex-secretária do Ministério da Saúde na gestão de Bolsonaro, Mayra Pinheiro (PL), o ato será de cunho religioso, em defesa da liberdade e da vida. “Não é uma manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro. É claro que ele será lembrado, mas nós chamamos esse ato que será feito em todo o Brasil de clamor pela nação”, indica a suplente de deputada federal, que integra a organização do evento. 

Mayra explica que somente padres e pastores discursarão no encontro, realizando “preces pelo Brasil”. Ainda segundo a política, o ato ocorrerá simultaneamente em outras cidades do país, como em Juazeiro do Norte, na Praça do Giradouro.

“Nessas preces, claro, a gente vai orar pelos exilados, pelos presos políticos, pelas pessoas que estão sendo perseguidas e, claro, chamando por anistia já. E inclui o presidente Bolsonaro, que é uma das pessoas mais perseguidas nesse país, mas não é um evento de cunho político. Nenhum político terá acesso à fala, porque é um clamor, e a gente entende que esse clamor é eminentemente de cunho espiritual, religioso”
Dra. Mayra Pinheiro
Uma das organizadoras da Marcha da Família

Em contato com o PontoPoder, o deputado estadual e presidente do PL no Ceará, Carmelo Neto (PL), confirmou presença no ato e apontou que o momento será uma manifestação espontânea, convocada nacionalmente. 

Em vídeos de divulgação da marcha nas redes sociais, há aliados do ex-presidente no Ceará, como o senador Eduardo Girão (Novo), o presidente estadual do União, Capitão Wagner, e a deputada federal Dayany Bittencourt (União). Ainda não há confirmação de presença de outros nomes do bolsonarismo, como o deputado federal André Fernandes (PL). 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Ao vivo: acompanhe o 2º dia do julgamento de Bolsonaro no STF

teaser image
PontoPoder

Julgamento de Bolsonaro no STF: veja o que aconteceu no primeiro dia

Julgamento de Bolsonaro e outros réus

O segundo dia do julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus do "Núcleo Crucial" da chamada trama golpista acontece começou na manhã desta quarta-feira (3), na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Terá continuidade a fase da sustentação oral, pausada na terça-feira (2) após a fala de advogados de quatro dos oito réus. 

Terminadas as sustentações orais das defesas, os ministros do STF poderão começar a votar pela condenação ou absolvição. Segundo previsão do STF, os votos só devem começar na próxima semana, entre os dias 9 e 10 de setembro, após uma pausa do julgamento. A sentença deve ser dada em 12 de setembro. 

> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Fodo da fachada do IJF
PontoPoder

Prefeitura de Fortaleza solicita criação de 76 cargos no IJF para convocar aprovados em concurso

Aprovação de projeto de lei poderá permitir convocação de enfermeiros e fonoaudiólogos

Bruno Leite
Há 52 minutos
Foto mostra grupo de Fanfarras de Juazeiro do Norte durante apresentação pública
PontoPoder

Deputados aprovam projeto que reconhece Juazeiro do Norte como a Capital da Fanfarra no Ceará

Reconhecimento ocorre às vésperas do 7 de setembro, período comum de participação dos grupos musicais em desfiles cívicos

Marcos Moreira
Há 59 minutos
José Luís mendes de Oliveira Lima, diante do telão, faz a sustentação oral para os minitros
PontoPoder

Advogado de Braga Netto: ‘Acusação se baseia em delação mentirosa e prints adulterados’

José Luís mendes de Oliveira Lima disse que o réu e delator, Mauro Cid, apresentou pelo menos sete versões sobre a atuação de Braga Netto

Igor Cavalcante
Há 1 hora
Andrew Fernandes Farias é o advogado do cearense Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa
PontoPoder

Defesa de Paulo Sérgio Nogueira apela para raízes cearenses e reafirma que general foi contra golpe

O general, ex-ministro da Defesa, nasceu em Iguatu, no interior do Ceará

Luana Severo
Há 1 hora
Foto mostra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro durante manifestação na Praça Portugal
PontoPoder

Aliados de Bolsonaro no Ceará farão ato religioso no 7 de setembro com discurso de padres e pastores

Expectativa é de que a "Marcha da Família" em Fortaleza não tenha cunho político

Marcos Moreira
Há 2 horas
Advogado Celso Vilardi lê, diante do público que acompanha a sessão, trecho da denúncia da PGR
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro nega ligação com atos golpistas e questiona delação de Cid: 'Não há uma única prova'

Advogado Celso Vilardi apresentou argumentos em defesa de Jair Bolsonaro no julgamento no STF

Igor Cavalcante
Há 2 horas
Matheus Mayer no julgamento dos réus do núcleo 1 da trama golpista
PontoPoder

Com ataques diretos a Moraes e ao MPF, advogado de Heleno tenta desassociar general de Bolsonaro

Augusto Heleno foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do antigo governo e era tido como um dos principais conselheiros do ex-presidente

Luana Severo
03 de Setembro de 2025
Paulo Bueno
PontoPoder

Veja quem são os advogados dos réus no julgamento da trama golpista no STF

O segundo dia do julgamento acontece nesta quarta-feira (3)

Redação
03 de Setembro de 2025
Homem sorridente vestido com terno azul e gravata, exalando confiança. Foto profissional em ambiente de escritório ou evento social.
PontoPoder

Governador de Tocantins é afastado em operação sobre desvio de recursos na pandemia

Wanderlei Barbosa é investigado por fraude em contratos de aquisição de cestas básicas e recebimento de vantagens

Redação
03 de Setembro de 2025
Na eleição de 2022, TH Joias ganhou 15.105 votos. Ficou como suplente e conquistou a vaga na Alerj, em 2024
PontoPoder

Justiça ordena prisão de deputado estadual TH Joias no Rio de Janeiro por tráfico e venda de armas

Líder de facção, "professor" de drone e tesoureiro de grupo criminoso também são alvos em operação

Redação
03 de Setembro de 2025
ministra carmen lucia, do stf, observando o advogado de jair bolsonaro, celso sanchez
PontoPoder

Ao vivo: acompanhe o 2º dia do julgamento de Bolsonaro no STF

Advogado do ex-presidente afirmou que não há provas que vinculem Bolsonaro aos atos de 8 de Janeiro

Redação
03 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Quem será candidato a presidente em 2026? Veja os presidenciáveis e o xadrez político atual

Saiba quem são os nomes cotados para disputar a presidência no próximo ano e como já se articulam nos bastidores

Inácio Aguiar
03 de Setembro de 2025
Foto de sessão de julgamento do STF contra Bolsonaro e outro sete réus
PontoPoder

Saiba como será o 2º dia do julgamento de Bolsonaro no STF

As defesas dos quatro réus restantes farão a sustentação oral, antes do fase de votação dos ministros

Matheus Facundo
03 de Setembro de 2025
Advogado faz sustentação oral durante primeiro dia de julgamento, o mesmo que ouvirá Bolsonaro. Na mesa, os ministros da Primeira Turma. Veja o que aconteceu
PontoPoder

Julgamento de Bolsonaro no STF: veja o que aconteceu no primeiro dia

Sustentação oral dos advogados de defesa segue na manhã desta quarta-feira (3)

Igor Cavalcante, Luana Severo e Matheus Facundo
02 de Setembro de 2025
Homem de pele clara e cabelos curtos escuros, vestindo camisa social branca, fala diante de um microfone preto com a letra 'P', logo do PontoPoder, impressa. É Capitão Wagner. O fundo é composto por cortinas escuras.
PontoPoder

Entrega de cargos no Ceará será discutida após formalização da federação, diz Capitão Wagner

Cotado para comandar a Federação União Progressista no Ceará, Wagner tem defendido postura de oposição

Ingrid Campos
02 de Setembro de 2025
Políticos em evento de formalização da federação para matéria informando que União Brasil e PP anunciam decisão de deixar governo Lula
PontoPoder

Federação União Progressista pede que políticos aliados abandonem cargos no governo federal

A “superfederação” une duas das maiores legendas do Congresso: União Brasil e Progressistas

Bergson Araujo Costa
02 de Setembro de 2025
Foto de ministra Cármen Lúcia durante julgamento do núcleo 1 do golpe no STF onde rebate advogado de Ramagem
PontoPoder

Cármen Lúcia rebate advogado de Ramagem: 'Sabe a distinção entre voto auditável e impresso?'

Ministra do STF defendeu a urnas e o processo eleitoral, que foi amplamente atacado no contexto da suposta tentativa de golpe de Estado

Matheus Facundo
02 de Setembro de 2025
Foto mostra Plenário 13 de Maio durante votação na Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

Alece aprova criação de cargos na Secretaria de Saúde e recursos para o Hospital da PM no Ceará

Matérias do Executivo tramitaram em regime de urgência na Assembleia Legislativa, mas sofreram pedidos de vistas nas comissões

Marcos Moreira
02 de Setembro de 2025
Foto do advogado Jair Alves, da defesa e Mauro Cid
PontoPoder

No julgamento de Bolsonaro, defesa de Mauro Cid diz que militar não foi coagido pela PF e por Moraes

A defesa pontuou que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro não tinha conhecimento dos planos da suposta tentativa de golpe

Matheus Facundo
02 de Setembro de 2025
Tasso e vereadores de Fortaleza
PontoPoder

Tasso Jereissati reúne oposicionistas de Fortaleza e discute cenário de 2026

Participantes debateram possibilidades de articulações visando participação no pleito

Bruno Leite
02 de Setembro de 2025