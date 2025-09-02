Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Defesa de réus busca minimizar participação, mas crimes são inegáveis, diz Gonet

O procurador-geral da República foi o terceiro orador da sessão que se iniciou nesta terça (2) para julgar os envolvidos no "núcleo 1" da trama golpista

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
(Atualizado às 15:04)
PontoPoder
Paulo Gonet discursa no STF
Legenda: Paulo Gonet é procurador-geral da República e apresentou a denúncia contra os réus
Foto: Antonio Augusto/STF

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, entende que, mesmo que os réus do "núcleo 1" tentem minimizar sua participação na tentativa orquestrada de golpe de Estado no Brasil, não há como negar que o plano foi concebido e discutido entre eles para se manter no poder após a derrota nas urnas, em 2022.

"Não há como negar fatos praticados publicamente, planos apreendidos, diálogos documentados e bens públicos deteriorados", citou o procurador. Ele mencionou gravações, manuscritos e trocas de mensagem que comprovam a articulação entre o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e aliados para romper a ordem democrática.

Acompanhe ao vivo a primeira sessão do julgamento de Bolsonaro:

Gonet foi o terceiro orador da sessão que se iniciou nesta terça-feira (2), no Supremo Tribunal Federal (STF), para julgar os réus do "núcleo 1". O julgamento é feito pelos ministros da Primeira Turma da Corte, presidida por Cristiano Zanin, e conta, ainda, com o relator do processo, Alexandre de Moraes, além de Cármen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino.

Dos oito réus deste núcleo, apenas um, o cearense Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, está presente à sessão. À imprensa, pouco antes do julgamento, ele afirmou apenas acreditar na Justiça. 

Paulo Sérgio Nogueira com o braço apoiado em uma tipoia assiste ao julgamento no STF
Legenda: Paulo Sérgio Nogueira comandou o Ministério da Defesa no governo Bolsonaro
Foto: Antonio Augusto/STF

Veja também

teaser image
PontoPoder

Flávio Dino é hostilizado por mulher durante voo: 'Este avião está contaminado'

teaser image
PontoPoder

STF não aceitará 'coação' ou 'obstrução' da Justiça, diz Moraes no julgamento de Bolsonaro

teaser image
PontoPoder

Quanto tempo deve durar o julgamento de Jair Bolsonaro? Veja datas previstas pelo STF

Tentativa de golpe foi progressiva e sistemática, diz PGR

Segundo o procurador-geral da República, a tentativa de golpe teve início em 2021, com ataques sistemáticos ao processo eleitoral brasileiro, culminando no ataque físico às sedes das instituições democráticas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023.

"Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar uma minuta de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso", declarou Gonet. "Os fatos nem sempre tiveram os mesmos atores, mas todos convergiram, dentro do seu espaço de atuação, para o objetivo em comum", reforçou ele.

Além disso, "a cooperação entre si dos denunciados, sob coordenação do ex-presidente, tornou nítida a organização criminosa no seu significado penal". "Não reprimir criminalmente tentativas dessa ordem recrudesce ímpetos de autoritarismo e põe em risco o modelo de vida civilizado", endossou.

Veja também

teaser image
PontoPoder

STF tem ambulatório médico disponível durante julgamento de Bolsonaro

teaser image
PontoPoder

STF tem segurança reforçada com drones e cães farejadores para julgamento de Bolsonaro

O que está em julgamento?

O STF julga, desta terça até o próximo dia 12, a ação penal 2668, que trata de denúncia oferecida pela PGR. São acusados 31 réus, divididos em quatro núcleos:

  • Núcleo 1: envolve oito réus, incluindo Bolsonaro, e é considerado o núcleo "central" ou "crucial" da articulação golpista.
  • Núcleo 2: conta com seis réus que são acusados de disseminar informações falsas e ataques a instituições democráticas.
  • Núcleo 3: é formado por dez réus associados a ataques ao sistema eleitoral e à preparação da ruptura institucional.
  • Núcleo 4: sete réus serão julgados por propagação de desinformação e incitação de ataques às instituições.

Quem são os réus do 'núcleo 1'?

  1. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  3. Almir Garnier Santos (almirante), ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  5. Augusto Heleno (general da reserva), ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
  6. Mauro Cid (tenente-coronel), ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;
  7. Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;
  8. Walter Braga Netto (general da reserva), candidato a vice-presidente na chapa de 2022 e ex-ministro de Bolsonaro.
Assuntos Relacionados
Tasso e vereadores de Fortaleza
PontoPoder

Tasso Jereissati reúne oposicionistas de Fortaleza e discute cenário de 2026

Participantes debateram possibilidades de articulações visando participação no pleito

Bruno Leite
Há 54 minutos
Foto de Júlia Ionele, que morreu no último domingo (31)
PontoPoder

Alece e Câmara de Fortaleza fazem minuto de silêncio pela morte da jornalista Júlia Ionele

Profissional compunha equipe do gabinete da senadora Augusta Brito (PT)

Bruno Leite e Marcos Moreira
Há 2 horas
Paulo Gonet discursa no STF
PontoPoder

Defesa de réus busca minimizar participação, mas crimes são inegáveis, diz Gonet

O procurador-geral da República foi o terceiro orador da sessão que se iniciou nesta terça (2) para julgar os envolvidos no "núcleo 1" da trama golpista

Luana Severo
02 de Setembro de 2025
Lula com a cabeça encostada na de Mino Carta e os olhos fechados
PontoPoder

Lula homenageia Mino Carta em texto emocionado: 'Fez história no jornalismo brasileiro'

Presidente decretou luto oficial em memória do jornalista

Redação
02 de Setembro de 2025
Foto de ônibus do transporte coletivo de Fortaleza, que poderá ter a gratuidade de idosos ampliada para 60 anos
PontoPoder

Proposta na CMFor quer ampliar gratuidade de idosos no transporte público de Fortaleza para 60 anos

Pessoas com 65 anos já são isentas da tarifa na Capital, mas possibilidade de ampliação está prevista no Estatuto do Idoso

Bruno Leite
02 de Setembro de 2025
Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira sentado no STF. ao lado dele, dois homens. ele tem uma tala no braço
PontoPoder

Ex-ministro de Bolsonaro, cearense é o único réu do 'núcleo 1' presente em julgamento no STF

Paulo Sérgio Nogueira é um dos oito réus na ação penal

Mariana Lazari e Luana Severo
02 de Setembro de 2025
Homem sério em uma reunião ou evento formal, com perfil concentrado e expressão pensativa, vestindo terno e gravata, ao fundo desfocado.
PontoPoder

Quanto tempo deve durar o julgamento de Jair Bolsonaro? Veja datas previstas pelo STF

Nessa terça-feira (2), o ministro Alexandre de Moraes, relator do julgamento, iniciou julgamento lendo relatório com os principais pontos do caso

Redação
02 de Setembro de 2025
Alexandre de Moraes discursa no plenário do STF
PontoPoder

STF não aceitará 'coação' ou 'obstrução' da Justiça, diz Moraes no julgamento de Bolsonaro

O ministro é o relator do processo que imputa ao ex-presidente da República o crime de liderar organização criminosa que tentou abolir o Estado Democrático de Direito

Luana Severo
02 de Setembro de 2025
Imagem mostra Flávio Dino, ministro do STF hostilizado por mulher em voo no Maranhão
PontoPoder

Flávio Dino é hostilizado por mulher durante voo: 'Este avião está contaminado'

Ministro do STF aguardava aeronave decolar com destino a Brasília (DF)

Redação
02 de Setembro de 2025
Entorno do STF
PontoPoder

STF tem segurança reforçada com drones e cães farejadores para julgamento de Bolsonaro

Estão proibidos nas proximidades aglomerações que caracterizem manifestações e qualquer tipo de acampamento

Redação e Agência Brasil
02 de Setembro de 2025
Imagem de Alexandre de Moraes, sério no STF, segurando documentos importantes durante uma audiência da Primeira Turma, visual com fundo neutro e cadeira marrom, ilustra ambulatório montado para julgamento do Bolsonaro
PontoPoder

STF tem ambulatório médico disponível durante julgamento de Bolsonaro

Com cilindro de oxigênio, maca e cadeiras, o posto de atendimento está instalado do lado de fora da sala de sessões da Primeira Turma

Redação
02 de Setembro de 2025
jair bolsonaro chegando para depoimento na 1 turma do STF. ao lado dele, sentado, de costas, está augusto heleno.
PontoPoder

Ao vivo: acompanhe julgamento de Bolsonaro no STF

Ex-presidente é considerado principal nome do chamado "núcleo 1" da tentativa de golpe de estado

Luana Severo e Mariana Lazari
02 de Setembro de 2025
Bolsonaro gesticula com as mãos para o alto durante entrevista coletiva
PontoPoder

Guia Completo: o que está em jogo no julgamento de Bolsonaro?

Além de Bolsonaro, outros sete réus serão julgados nesta fase do caso

Igor Cavalcante
02 de Setembro de 2025
Bolsonaro que terá seu julgamento no STF na terça (02)
PontoPoder

Bolsonaro não comparecerá ao STF para fase final de seu julgamento, diz defesa

Bolsonaro pode ser condenado a até 43 anos de prisão. Ele afirma ser inocente e diz ser um perseguido político

Redação e AFP
01 de Setembro de 2025
Jair Bolsonaro de perfil em interrogatório no STF antes do julgamento
PontoPoder

Julgamento de Bolsonaro no STF: saiba quem é quem entre ministros e réus

O "núcleo 1" da tentativa de golpe de Estado no Brasil será julgado a partir desta terça-feira (2)

Luana Severo
01 de Setembro de 2025
Bolsonaro
PontoPoder

Saiba que horas começa o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, nesta terça-feira (2)

Ao todo, serão cinco dias de julgamento do Núcleo 1

Redação
01 de Setembro de 2025
Dois homens posam sorridentes lado a lado em frente a um fundo branco com estruturas pretas. Eles vestem camisetas comemorativas brancas com estampa colorida e a inscrição
PontoPoder

Votos de vereadores em Acarape (CE) serão recontados após cassações por fraude à cota de gênero

PT perdeu as duas vagas conquistadas na Câmara de Acarape em 2024

Ingrid Campos
01 de Setembro de 2025
Foto mostra Luizianne Lins na Câmara dos Deputados
PontoPoder

Luizianne Lins embarca para integrar missão internacional de ajuda humanitária a Gaza

Objetivo é abrir um corredor humanitário e levar mantimentos para a população afetada pelo conflito com Israel

Marcos Moreira e Bruno Leite
01 de Setembro de 2025
Foto mostra Dr. Samuel Boyadjian em preto e branco
PontoPoder

Morre Dr. Samuel Boyadjian, ex-prefeito de Paramoti, aos 83 anos

Médico comandou município do interior do Ceará entre 2013 e 2016

Marcos Moreira
01 de Setembro de 2025
Duas pessoas seguram um cão e um gato siamês
PontoPoder

Brasil pode ter 'Estatuto dos Cães e Gatos' para definir direitos de pets e deveres de tutores

Texto em análise no Senado busca transformar em lei direitos básicos de cães e gatos, após tragédia climática expor abandono de animais

Beatriz Matos, de Brasília
01 de Setembro de 2025