Manifestantes invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto, em Brasília

Manifestantes apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram as sedes dos três poderes da República — o Congresso Nacional, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto — em Brasília, neste domingo (8), após confronto com a Polícia Militar na Esplanada dos Ministérios.

A maioria dos participantes do ato estava com bandeiras do Brasil e camisas da seleção brasileira de futebol. Alguns deles usavam pedaços de pau e pedras para depredar patrimônio público nas invasões.

Foto: Reprodução

Policiais militares ainda tentaram conter os manifestantes com spray de pimenta, mas não tiveram sucesso e os grupos conseguiram avançar, inicialmente contra a área de contenção que cercava o Congresso. Parte do grupo também invadiu o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, e o plenário do STF.

A Polícia também chegou a usar bombas de efeito moral para conter os protestantes.

Legenda: Polícia Militar tentou conter invasores com spray de pimenta. Foto: Reprodução/Globo

Vidraças foram quebradas e houve pontos com fumaça. Além disso, um veículo da Força Nacional caiu no espelho d'água do prédio que guarda o Senado e a Câmara dos Deputados.

Nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), garantiu que "haverá reforços" do Governo Federal para combater os atos. "Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer", disse o gestor, enfático.

O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), escreveu no Twitter que está em contato com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). "O governador me informou que está concentrando os esforços de todo o aparato policial no sentido de controlar a situação".

Foto: Reprodução/AFP

Além disso, o parlamentar afirmou que repudia "veementemente esses atos antidemocráticos, que devem sofrer o rigor da lei com urgência".

Força Nacional

Nesta sexta-feira (7), diante da perspectiva dos protestos neste domingo, Dino adiantou a autorização necessária para a atuação da Força Nacional em Brasília.

Foto: Reprodução

Mais cedo, o ministro já havia dito que também orientou a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal sobre uma possível "guerra" que "impatriotas planejam fazer" na capital do Brasil.