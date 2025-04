Em viagem à China, Elmano divide agendas de governo com dois pré-candidatos ao Senado

A viagem do governador Elmano de Freitas (PT) à China, com agenda focada na atração de investimentos e tecnologia para o Estado, ganhou uma pitada de política ainda no embarque. Ao lado dele, seguiram Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa, e Chagas Vieira, secretário da Casa Civil — dois nomes que passaram a ser citados no grupo governista na disputa pelas vagas ao Senado em 2026.

Com Elmano virtualmente candidato à reeleição ao Governo do Estado, a disputa pela formação da chapa majoritária está fervendo nos bastidores. A presença de dois aliados próximos na comitiva internacional, embora a viagem tenha caráter institucional, reforça a proximidade de ambos com o núcleo do poder.

Antes restrito a nomes como José Guimarães, Eunício Oliveira e Chiquinho Feitosa, a lista de pretensos candidatos ao Senado cresceu após o senador Cid Gomes (PSB), candidato natural à reeleição, sinalizando que pode abrir mão da empreitada.

Com a "abertura" de mais uma vaga, outros nomes passaram a circular no cenário. O próprio Cid passou a defender o nome do deputado federal Júnior Mano. Chagas e Romeu entraram no páreo e, mais recentemente, o também deputado federal Mauro Filho surgiu como uma possibilidade.

Os movimentos políticos, naturalmente, embaralham as cartas eleitorais na mesa e, neste momento, favorecem a observação das principais lideranças, a quem caberá a palavra final sobre o assunto.

Teste de campo?

Parte do núcleo central do governo, Chagas e Romeu aparecem ao lado do governador em viagem internacional e, ao mesmo tempo, testam a receptividade de investidores e parceiros do Ceará no exterior. Um teste de campo administrativo, com os olhos voltados para 2026.