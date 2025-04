Bolsonaro segue na UTI e novo boletim médico aponta 'piora clínica'; veja detalhes do quadro

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou "piora clínica" e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), agora sem previsão de alta, informou boletim médico divulgado nesta quinta-feira (24), pelo Hospital DF Star, em Brasília.

A mudança no quadro de saúde do político acontece um dia após ele ser intimado sobre processo no Supremo Tribunal federal (STF), que julga a trama golpista de 8 de janeiro.

Segundo o documento, o antigo chefe de Estado teve elevação da pressão arterial e piora dos resultados das análises laboratoriais hepáticas. Com a alteração, ele deve ser submetido a novos exames de imagem, e teve a previsão de alta, até então marcada para a próxima segunda-feira (28), suspensa.

A unidade de saúde ainda detalhou que Bolsonaro segue com a fisioterapia motora, as medidas de prevenção de trombose venosa e o jejum oral, com nutrição parental exclusiva. A recomendação de não receber visitas também continua.

O ex-presidente está hospitalizado após ser submetido a uma cirurgia de mais de 12 horas, no último dia 12 de abril, para liberar aderências intestinais.

Veja também PontoPoder Evandro Leitão parabeniza Renata por vitória no BBB 25 e a convida para ser 'embaixadora do Turismo' Zoeira Bia Miranda dá à luz segunda filha, e Gato Preto explica ausência em parto da ex: 'Mil desculpas' Segurança Professor de futsal é preso suspeito de estuprar adolescente de 12 anos em Sobral

Leia íntegra do novo boletim

"NOTA À IMPRENSA

Brasília, 24 de abril de 2025

O Hospital DF Star informa que o ex-Presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Apresentou piora clínica, elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos. Será submetido hoje a novos exames de imagem. Continua em jejum oral e com nutrição parenteral exclusiva. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI."

Live e intimação do STF

Legenda: Bolsonaro participou de live direto da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Foto: Reprodução

Na terça-feira (22), direto da UTI, Bolsonaro participou de uma transmissão ao vivo, que também contou com os filhos, Carlos e Eduardo Bolsonaro, e o ex-piloto Nelson Piquet.

No dia seguinte, o STF determinou a entrega da intimação, após interpretar que a divulgação da live "demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje [quarta]". Abaixo, assista o momento em que o documento é entregue ao antigo chefe de Estado:

Antes da transmissão de terça, o político já havia participado de uma entrevista na segunda (21), por vídeo, ao telejornal SBT Brasil. Na ocasião, deitado na cama do quarto de UTI, abordou temas ligados às acusações que enfrenta após ter virado réu no processo sobre o 8 de janeiro.

Processo contra Bolsonaro no STF

Em 26 de março, os ministros da Primeira Turma do STF decidiram, por unanimidade, tornar réus Jair Bolsonaro e mais sete aliados, no processo que apura uma tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023.

O chamado “núcleo 1”, que segundo a denúncia apresentada pela Procuradoria Geral da República (PGR) ao Supremo, é formado pelos oito réus que seriam o grupo crucial na suposta trama golpista.

Alexandre de Moraes, relator do processo, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, integrantes da Primeira Turma, votaram a favor de aceitar a denúncia, e passaram a responder ao processo no STF.

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil.