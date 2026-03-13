Estado de Bolsonaro na UTI é 'grave', avalia médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, com quadro de broncopneumonia aguda. Segundo o médico que acompanha o caso, Brasil Caiado, a situação é "grave". As informações são do O Globo.

Bolsonaro foi internado nesta sexta-feira (13). Por meio de boletim médico, o hospital confirmou o diagnóstico de "broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa".

Em entrevista ao O Globo, Caiado disse suspeitar de esofagite, gastrite e refluxo. Ele explica que, quando aspirado para o pulmão, o refluxo causa uma pneumonia aguda grave.

Já o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, enfatizou que o pulmão do pai nunca "encheu tanto de líquido".

O boletim também indica que o parlamentar deu entrada na unidade após "apresentar quadro de febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios", e que Bolsonaro se encontra em tratamento com "antibioticoterapia venosa e suporte clínico não invasivo".

O hospital ressaltou, ainda, que o ex-presidente deve permanecer internado para continuar o tratamento e as avaliações da equipe médica.

Bolsonaro poderá receber visitas da família

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes a acompanhar Bolsonaro enquanto o ex-presidente estiver internado.

Ele também poderá receber a visita dos filhos, da filha e da enteada. A entrada de celulares ou outros dispositivos no quarto, porém, está proibida.

Moraes estabeleceu, ainda, a presença mínima de dois policiais militares na porta do quarto do hospital, assim como a segurança e fiscalização 24 horas por dia do paciente.