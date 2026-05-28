Evandro Leitão anuncia pacote viário e admite: buracos incomodam a população

A Prefeitura de Fortaleza vai lançar na próxima segunda-feira (1º) um pacote de investimentos voltado à recuperação e recapeamento de vias, capinagem e zeladoria urbana. A informação foi adiantada com exclusividade a esta Coluna pelo prefeito Evandro Leitão (PT).

O trabalho, que já vem sendo feito de maneira pontual, será sistematizado por meio de um programa chamado “Tá na Pista 2026”, com um aumento do número de equipes para atender as 12 regionais da Cidade. O investimento terá ainda sinalização horizontal das vias.

Evandro admite insatisfação da população

Segunda-feira: novas equipes nas 12 regionais

A gestão opera atualmente com 20 equipes espalhadas pela cidade. A partir de segunda-feira, outras 12 entram em campo, sendo uma por regional.

O objetivo, diz o gestor, é fazer um mutirão simultâneo de recuperação viária em todos os territórios da Capital.

Por que só agora?

Evandro Leitão justificou o timing da operação. Segundo ele, obras de recuperação asfáltica só podem ser sistematizadas após o encerramento do período chuvoso, que vai geralmente de fevereiro a maio.

A raiz do problema: falta de drenagem

O prefeito foi além no diagnóstico do problema. Admitiu que boa parte dos buracos decorre de uma infraestrutura deficiente: em muitos pontos da cidade, simplesmente não há sistema de drenagem.

A água da chuva não escoa, empoça. E o alto fluxo degrada o pavimento.

Rede da Cagece é outro fator de problema

À falta de drenagem soma-se um segundo fator: problemas na rede de água e esgoto da Cagece, que em vários trechos respondem diretamente pela deterioração das vias.

Evandro informou que a Prefeitura está cobrando a companhia estadual e quer realizar uma força-tarefa junto à Cagece.