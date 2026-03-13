Moraes autoriza visita de Michelle e outros familiares a Bolsonaro na UTI

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta-feira (13) que Michelle possa visitar o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) onde está internado.

Além da esposa, Moraes também autorizou a visita dos filhos Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, além da filha menor de idade.

O ex-presidente está internado no Hospital DF Star, uma unidade particular de Brasília, desde a manhã desta sexta, por um quadro de broncopneumonia bacteriana bilateral.

Durante a visita e acompanhamento, familiares estão proibidos de utilizar celulares, computadores e qualquer outro equipamento eletrônico, de acordo com a decisão do magistrado.

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BOLSONARO EM ESTADO GRAVE

Segundo o médico que acompanha o caso, Brasil Caiado, a situação é "grave". As informações são do O Globo. Por meio de boletim médico, o hospital confirmou o diagnóstico de "broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa".

Em entrevista ao O Globo, Caiado disse suspeitar de esofagite, gastrite e refluxo. Ele explica que, quando aspirado para o pulmão, o refluxo causa uma pneumonia aguda grave.

Já o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente, enfatizou que o pulmão do pai nunca "encheu tanto de líquido".

O boletim também indica que o parlamentar deu entrada na unidade após "apresentar quadro de febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios", e que Bolsonaro se encontra em tratamento com "antibioticoterapia venosa e suporte clínico não invasivo".

O hospital ressaltou, ainda, que o ex-presidente deve permanecer internado para continuar o tratamento e as avaliações da equipe médica.