MPCE reúne membros do STJ e ministro da Justiça em Seminário de combate ao crime
A ideia do evento, que ocorre no próximo dia 29 de maio, é debater a resposta das instituições do Estado brasileiro contra a criminalidade organizada
O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) promove, no próximo dia 29 de maio, quinta-feira, o Seminário Nacional 'Criminalidade Organizada e Sistema de Justiça'. O evento terá palestra de dois ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entre eles, o cearense Teodoro Silva Santos, e do ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva.
O Seminário vai acontecer no auditório da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), das 8h30 às 12h, e se propõe a debater as respostas institucionais do Estado Brasileiro ao crime organizado.
Especialistas reunidos
O ministro Teodoro Silva Santos, é um dos palestrantes. Especialista em Direito Penal e Segurança Pública, o magistrado tem trajetória consolidada no sistema de Justiça Criminal. Ele defende uma reforma nas polícias brasileiras e mecanismos permanentes de financiamentos da Segurança Pública.
Natural de Juazeiro do Norte, Teodoro já foi delegado de polícia, membro do Ministério Público do Ceará e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado (TJCE).
Outras autoridades como Carlos Brandão Pires, também membro do STJ, e o ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, vão palestrar no evento organizado pelo Ministério Público do Estado.
O Seminário será conduzido pelo procurador-geral de Justiça do Estado, Herbet Gonçalves.
Palestrantes do evento
- Teodoro Silva Santos — Ministro do STJ
- Carlos Pires Brandão — Ministro do STJ
- Wellington Lima e Silva — Ministro da Justiça
- Juliana Mamede — Professora de Direito/Unifor
- Pierpaolo Bottini — Professor de Direito Penal/USP
- Oscar Stefano Fioravanti — Coordenador do Gaeco/MPCE
- André Clark — Coordenador do Caocrim/MPCE