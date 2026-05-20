MPCE reúne membros do STJ e ministro da Justiça em Seminário de combate ao crime

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) promove, no próximo dia 29 de maio, quinta-feira, o Seminário Nacional 'Criminalidade Organizada e Sistema de Justiça'. O evento terá palestra de dois ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entre eles, o cearense Teodoro Silva Santos, e do ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva.

O Seminário vai acontecer no auditório da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), das 8h30 às 12h, e se propõe a debater as respostas institucionais do Estado Brasileiro ao crime organizado.