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MPCE reúne membros do STJ e ministro da Justiça em Seminário de combate ao crime

A ideia do evento, que ocorre no próximo dia 29 de maio, é debater a resposta das instituições do Estado brasileiro contra a criminalidade organizada

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 16:30)
Inácio Aguiar
Legenda: O ministro Teodoro Silva Santos, do STJ, é um dos palestrantes do encontro sobre Segurança Pública e Justiça
Foto: Ares Soares/Unifor

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) promove, no próximo dia 29 de maio, quinta-feira, o Seminário Nacional 'Criminalidade Organizada e Sistema de Justiça'. O evento terá palestra de dois ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entre eles, o cearense Teodoro Silva Santos, e do ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva.

O Seminário vai acontecer no auditório da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), das 8h30 às 12h, e se propõe a debater as respostas institucionais do Estado Brasileiro ao crime organizado.

Especialistas reunidos

O ministro Teodoro Silva Santos, é um dos palestrantes. Especialista em Direito Penal e Segurança Pública, o magistrado tem trajetória consolidada no sistema de Justiça Criminal. Ele defende uma reforma nas polícias brasileiras e mecanismos permanentes de financiamentos da Segurança Pública. 

Natural de Juazeiro do Norte, Teodoro já foi delegado de polícia, membro do Ministério Público do Ceará e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado (TJCE). 

Outras autoridades como Carlos Brandão Pires, também membro do STJ, e o ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, vão palestrar no evento organizado pelo Ministério Público do Estado. 

O Seminário será conduzido pelo procurador-geral de Justiça do Estado, Herbet Gonçalves.

Palestrantes do evento

  • Teodoro Silva Santos — Ministro do STJ
  • Carlos Pires Brandão — Ministro do STJ
  • Wellington Lima e Silva — Ministro da Justiça
  • Juliana Mamede — Professora de Direito/Unifor
  • Pierpaolo Bottini — Professor de Direito Penal/USP
  • Oscar Stefano Fioravanti — Coordenador do Gaeco/MPCE
  • André Clark — Coordenador do Caocrim/MPCE 

 