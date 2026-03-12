Superintendente da Sohidra pede afastamento do cargo após operação da PF em Morada Nova
Gestor disse que decisão seria para "preservar" o órgão estadual e "garantir a tranquilidade das investigações".
O titular da Superintendência de Obras Hidráulicas (Sohidra) do Governo do Ceará, Marco Antônio de Araújo Bica Júnior, o "Marquinho da Ana", comunicou seu afastamento do cargo, na tarde desta quinta-feira (12).
A decisão ocorre após a deflagração da "Operação Traditori", pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco-CE), integrada pela Polícia Federal (PF), nesta quinta, para combater uma organização criminosa envolvida no financiamento ilícito de campanhas eleitorais.
Ele é um dos investigados da ação policial que investiga um esquema envolvendo organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e financiamento ilícito de campanhas eleitorais.
Segundo nota divulgada por Marco Bica, que não foi preso pela Ficco-CE, ele foi "surpreendido" ao ter o nome citado na operação. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva, incluindo cinco contra vereadores de Morada Nova, no Vale do Jaguaribe.
De acordo com o comunicado, a decisão de deixar a Sohidra seria para "preservar" o órgão estadual, vinculado à Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), e "garantir a tranquilidade das investigações". O afastamento, pontuou, deve durar "enquanto os fatos são apurados".
"Reitero que estou à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos e confio que a Justiça será feita", concluiu.
Em nota, a SRH informou que "está apurando os fatos e realizando uma análise interna sobre a situação". "As informações estão sendo avaliadas e, assim que houver definição sobre as medidas cabíveis, elas serão comunicadas oficialmente", concluiu a pasta.
Quem é Marco Bica?
No dia 6 de fevereiro, Marco Bica completou um ano à frente da Sohidra, conforme o próprio compartilhou em um registro no Instagram.
Antes, ele foi candidato à Prefeitura de Morada Nova pelo Partido dos Trabalhadores (PT), em 2024, mas não foi eleito. Bica também foi membro do Legislativo municipal, tendo sido eleito presidente para o biênio 2021-2022.
Além disso, exerceu os cargos de procurador-geral do Município, diretor do núcleo do Procon da Câmara Municipal de Morada Nova e procurador-geral adjunto da União dos Vereadores do Ceará (UVC).
"Operação Traditori"
A Ficco-CE também cumpre 30 mandados de busca e apreensão em diversos endereços. Entre os locais vistoriados estão a sede da Câmara Municipal de Morada Nova, residências e empresas ligadas aos investigados.
Segundo as investigações, o grupo criminoso seria ligado a uma facção com atuação no Vale do Jaguaribe e teria estruturado um esquema de movimentação e ocultação de recursos ilícitos, posteriormente utilizados para financiar campanhas nas eleições municipais de 2024.
O inquérito iniciou após o compartilhamento legal de dados pela Delegacia de Polícia Civil de Morada Nova e pela DPI Sul. A apuração identificou indícios de infiltração do crime organizado na esfera política local.
A operação foi deflagrada nos municípios de Fortaleza, Chorozinho, Morada Nova, Limoeiro do Norte e Pedra Branca, no Ceará, além da cidade de São Paulo (SP).