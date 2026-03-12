Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Superintendente da Sohidra pede afastamento do cargo após operação da PF em Morada Nova

Gestor disse que decisão seria para "preservar" o órgão estadual e "garantir a tranquilidade das investigações".

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Foto de Marco Bica, da Sohidra do Ceará.
Legenda: No dia 6 de fevereiro de 2026, o investigado completou um ano à frente da Sohidra.
Foto: Reprodução/Instagram.

O titular da Superintendência de Obras Hidráulicas (Sohidra) do Governo do Ceará, Marco Antônio de Araújo Bica Júnior, o "Marquinho da Ana", comunicou seu afastamento do cargo, na tarde desta quinta-feira (12). 

A decisão ocorre após a deflagração da "Operação Traditori", pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco-CE), integrada pela Polícia Federal (PF), nesta quinta, para combater uma organização criminosa envolvida no financiamento ilícito de campanhas eleitorais. 

Ele é um dos investigados da ação policial que investiga um esquema envolvendo organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e financiamento ilícito de campanhas eleitorais. 

Segundo nota divulgada por Marco Bica, que não foi preso pela Ficco-CE, ele foi "surpreendido" ao ter o nome citado na operação. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva, incluindo cinco contra vereadores de Morada Nova, no Vale do Jaguaribe.

De acordo com o comunicado, a decisão de deixar a Sohidra seria para "preservar" o órgão estadual, vinculado à Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), e "garantir a tranquilidade das investigações". O afastamento, pontuou, deve durar "enquanto os fatos são apurados".

"Reitero que estou à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos e confio que a Justiça será feita", concluiu. 

Em nota, a SRH informou que "está apurando os fatos e realizando uma análise interna sobre a situação". "As informações estão sendo avaliadas e, assim que houver definição sobre as medidas cabíveis, elas serão comunicadas oficialmente", concluiu a pasta.

Quem é Marco Bica?

No dia 6 de fevereiro, Marco Bica completou um ano à frente da Sohidra, conforme o próprio compartilhou em um registro no Instagram.

Antes, ele foi candidato à Prefeitura de Morada Nova pelo Partido dos Trabalhadores (PT), em 2024, mas não foi eleito. Bica também foi membro do Legislativo municipal, tendo sido eleito presidente para o biênio 2021-2022.

Além disso, exerceu os cargos de procurador-geral do Município, diretor do núcleo do Procon da Câmara Municipal de Morada Nova e procurador-geral adjunto da União dos Vereadores do Ceará (UVC).

"Operação Traditori"

A Ficco-CE também cumpre 30 mandados de busca e apreensão em diversos endereços. Entre os locais vistoriados estão a sede da Câmara Municipal de Morada Nova, residências e empresas ligadas aos investigados.

Segundo as investigações, o grupo criminoso seria ligado a uma facção com atuação no Vale do Jaguaribe e teria estruturado um esquema de movimentação e ocultação de recursos ilícitos, posteriormente utilizados para financiar campanhas nas eleições municipais de 2024.

Veja também

teaser image
Segurança

Vereadores de Morada Nova são alvos de prisão preventiva da PF

teaser image
PontoPoder

Morada Nova: Câmara Municipal suspende atividades após prisão de vereadores

O inquérito iniciou após o compartilhamento legal de dados pela Delegacia de Polícia Civil de Morada Nova e pela DPI Sul. A apuração identificou indícios de infiltração do crime organizado na esfera política local.

A operação foi deflagrada nos municípios de Fortaleza, Chorozinho, Morada Nova, Limoeiro do Norte e Pedra Branca, no Ceará, além da cidade de São Paulo (SP).

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Esquema em Morada Nova era tentativa de braço político de facção criminosa, diz PF
PontoPoder

Esquema em Morada Nova era tentativa de braço político de facção criminosa, diz PF

Os vereadores atuavam como figuras centrais do braço político da facção, sendo reconhecidos como lideranças do grupo criminoso, segundo a Polícia.

Ingrid Campos e Igor Cavalcante
12 de Março de 2026
Gardel Rolim rebate acusação de 'infidelidade partidária' e diz que demonstrou insatisfação ao PDT
PontoPoder

Gardel Rolim rebate acusação de 'infidelidade partidária' e diz que demonstrou insatisfação ao PDT

Parlamentar alegou que desfiliação ocorreu "dentro da legalidade" e com "devida comunicação" ao partido.

Bruno Leite
12 de Março de 2026
Foto de Marco Bica, da Sohidra do Ceará.
PontoPoder

Superintendente da Sohidra pede afastamento do cargo após operação da PF em Morada Nova

Gestor disse que decisão seria para "preservar" o órgão estadual e "garantir a tranquilidade das investigações".

Bruno Leite
12 de Março de 2026
foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
PontoPoder

Lula anuncia redução de impostos sobre o diesel

Presidente informou ainda o aumento do imposto de exportação sobre o petróleo.

Redação
12 de Março de 2026
Fachada de um prédio da Câmara Municipal com a inscrição “Câmara Municipal – A Casa do Povo” em letras grandes na parede. O edifício tem arquitetura moderna, com paredes claras e linhas geométricas. Há um caminho de piso intertravado ao lado, com uma pessoa caminhando e carros estacionados ao fundo. O céu está azul com algumas nuvens e há árvores próximas ao prédio.
PontoPoder

Morada Nova: Câmara Municipal suspende atividades após prisão de vereadores

Como desdobramento, a Casa deve convocar suplentes e definir a composição da nova Mesa Diretora.

Ingrid Campos e Igor Cavalcante
12 de Março de 2026
Foto da prefeita de Acaraú, Ana Flávia Monteiro (PSB).
PontoPoder

Prefeita de Acaraú (CE) se afasta do cargo para tratamento de saúde

Afastamento, segundo a gestora, deve durar 30 dias.

Redação
12 de Março de 2026
Deputado Sargento Reginauro durante discurso no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Sargento Reginauro tira licença de saúde da Alece e inicia campanha de doação de medula

O parlamentar ficará afastado por 120 dias do mandato, que será ocupado pelo suplente Tony Brito (União).

Marcos Moreira
12 de Março de 2026
Foto da vereadora Carla Ibiapina, de Fortaleza.
PontoPoder

Carla Ibiapina terá encontro com Júnior Mano antes de decidir sobre assumir presidência do PRD Ceará

Política disse que anuência do Democracia Cristã (DC) para desfiliação deve ser pacífica.

Bruno Leite
12 de Março de 2026
Montagem com duas fotos lado a lado. À esquerda, um homem de terno azul fala em um microfone em um púlpito, gesticulando com a mão durante um discurso. À direita, uma mulher de vestido claro sorri enquanto segura um certificado, com bandeiras ao fundo. São Michel Lins e Giordanna Mano.
PontoPoder

Após quase desaparecer, por que o PRD voltou ao jogo político no Ceará para as eleições de 2026

Comando do partido mudou, em meio a baixas e adesões na janela partidária.

Ingrid Campos
12 de Março de 2026
Governador Elmano de Freitas e senador Cid Gomes em evento da Fiec
Inácio Aguiar

Janela partidária aumenta tensão entre governistas enquanto Cid e Elmano negociam chapas

Em reserva, parlamentares admitem que são muitas as pendências nas disputas entre filiados a PT e PSB.

Inácio Aguiar
12 de Março de 2026
Imagem da Câmara dos Deputados para matéria sobre uso de spray de pimenta para autodefesa feminina é aprovado na Câmara.
PontoPoder

Uso de spray de pimenta para autodefesa feminina é aprovado na Câmara

Projeto de Lei, de autoria da deputada Gorete Pereira (MDB-CE), será enviado ao Senado.

Redação
11 de Março de 2026
O vereador Gardel Rolim aparece no púlpito da Câmara de Fortaleza. Ele olha para o horizonte e sorri.
PontoPoder

PDT denuncia vereador Gardel Rolim e pede perda de mandato por infidelidade partidária

O diretório estadual do partido afirma que o vereador deixou a sigla sem justa causa ao se filiar ao PRD em janeiro.

Redação
11 de Março de 2026
Imagem de Erika Hilton para matéria sobre ela ter sido eleita presidente da Comissão de Direito das Mulheres.
PontoPoder

Erika Hilton é eleita presidente da Comissão de Direito das Mulheres da Câmara

Deputada federal afirmou que buscará combater discursos de ódio contra mulheres na internet.

Redação
11 de Março de 2026
Wellington Nonato da Silva, Edim e Dona Bill lado a lado durante o carnaval deste ano.
PontoPoder

Após cassação de irmão do Safadão, pai do cantor é exonerado do cargo de secretário em Aracoiaba

Wellington Nonato da Silva exercia o cargo de secretário de Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente do município.

Igor Cavalcante
11 de Março de 2026
Foto do vereador Gardel Rolim.
PontoPoder

Bancada do PDT na CMFor revela 'surpresa' com saída de Gardel e clima de indefinição para eleição

O político se filiou ao Partido Renovação Democrática (PRD) no fim de janeiro, sem comunicar a decisão ao PDT.

Bruno Leite
11 de Março de 2026
Pessoa lavando utensílios na pia da cozinha, despejando água de uma panela em um copo enquanto segura uma esponja, com outros recipientes dentro da pia.
PontoPoder

Por suspeita de 'rachadinha', Justiça afasta servidores do Serviço de Água e Esgoto de Ipueiras

A investigação começou após denúncia de uma possível vítima do esquema, que estaria ocorrendo há três anos.

Ingrid Campos
11 de Março de 2026
Leo Couto durante discurso no Plenário da Câmara de Fortaleza. Ele segura o microfone com a mão direita e olha lateralmente enquanto sorri. O político usa um paletó cinza e está posicionado a frente do brasão da Casa.
PontoPoder

Leo Couto defende nome de Cid para o Senado e diz que Junior Mano é segunda opção do PSB

O PSB é a segunda maior sigla do Ceará em quantidade de prefeitos filiados.

Bruno Leite, Igor Cavalcante e Milenna Murta*
11 de Março de 2026
Entenda desgaste entre Ciro e Michelle Bolsonaro que pode custar aliança no Ceará
PontoPoder

Entenda desgaste entre Ciro e Michelle Bolsonaro que pode custar aliança no Ceará

Diferenças entre ambos foram expostas em novembro, durante passagem de Michelle por Fortaleza.

Ingrid Campos e Marcos Moreira
11 de Março de 2026
Plenário 13 de Maio da Alece durante a sessão desta quarta-feira (11).
PontoPoder

Sessão da Alece é encerrada por falta de quórum, após meia hora, em ‘manobra’ da oposição

Alguns deputados da ala opositora não registraram presença, mesmo estando no plenário da Assembleia Legislativa.

Marcos Moreira
11 de Março de 2026
Homem branco de cabelo curto castanho escuro com terno azul em cima de tribuna de plenário, discursando no microfone.
PontoPoder

Vereadores aprovam permuta, e obras da nova Câmara de Fortaleza podem começar ainda em 2026

O presidente da Casa também prevê a entrega da sede para os próximos 24 meses caso finalizem a licitação até junho.

Milenna Murta* e Bruno Leite
11 de Março de 2026