Superintendente da Sohidra pede afastamento do cargo após operação da PF em Morada Nova

O titular da Superintendência de Obras Hidráulicas (Sohidra) do Governo do Ceará, Marco Antônio de Araújo Bica Júnior, o "Marquinho da Ana", comunicou seu afastamento do cargo, na tarde desta quinta-feira (12).

A decisão ocorre após a deflagração da "Operação Traditori", pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco-CE), integrada pela Polícia Federal (PF), nesta quinta, para combater uma organização criminosa envolvida no financiamento ilícito de campanhas eleitorais.

Ele é um dos investigados da ação policial que investiga um esquema envolvendo organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e financiamento ilícito de campanhas eleitorais.

Segundo nota divulgada por Marco Bica, que não foi preso pela Ficco-CE, ele foi "surpreendido" ao ter o nome citado na operação. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva, incluindo cinco contra vereadores de Morada Nova, no Vale do Jaguaribe.

De acordo com o comunicado, a decisão de deixar a Sohidra seria para "preservar" o órgão estadual, vinculado à Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), e "garantir a tranquilidade das investigações". O afastamento, pontuou, deve durar "enquanto os fatos são apurados".

"Reitero que estou à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos e confio que a Justiça será feita", concluiu.

Em nota, a SRH informou que "está apurando os fatos e realizando uma análise interna sobre a situação". "As informações estão sendo avaliadas e, assim que houver definição sobre as medidas cabíveis, elas serão comunicadas oficialmente", concluiu a pasta.

Quem é Marco Bica?

No dia 6 de fevereiro, Marco Bica completou um ano à frente da Sohidra, conforme o próprio compartilhou em um registro no Instagram.

Antes, ele foi candidato à Prefeitura de Morada Nova pelo Partido dos Trabalhadores (PT), em 2024, mas não foi eleito. Bica também foi membro do Legislativo municipal, tendo sido eleito presidente para o biênio 2021-2022.

Além disso, exerceu os cargos de procurador-geral do Município, diretor do núcleo do Procon da Câmara Municipal de Morada Nova e procurador-geral adjunto da União dos Vereadores do Ceará (UVC).

"Operação Traditori"

A Ficco-CE também cumpre 30 mandados de busca e apreensão em diversos endereços. Entre os locais vistoriados estão a sede da Câmara Municipal de Morada Nova, residências e empresas ligadas aos investigados.

Segundo as investigações, o grupo criminoso seria ligado a uma facção com atuação no Vale do Jaguaribe e teria estruturado um esquema de movimentação e ocultação de recursos ilícitos, posteriormente utilizados para financiar campanhas nas eleições municipais de 2024.

Veja também Segurança Vereadores de Morada Nova são alvos de prisão preventiva da PF PontoPoder Morada Nova: Câmara Municipal suspende atividades após prisão de vereadores

O inquérito iniciou após o compartilhamento legal de dados pela Delegacia de Polícia Civil de Morada Nova e pela DPI Sul. A apuração identificou indícios de infiltração do crime organizado na esfera política local.

A operação foi deflagrada nos municípios de Fortaleza, Chorozinho, Morada Nova, Limoeiro do Norte e Pedra Branca, no Ceará, além da cidade de São Paulo (SP).