Erika Hilton é eleita presidente da Comissão de Direito das Mulheres da Câmara

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) foi eleita presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara nesta quarta-feira (11). Com o resultado da votação, ela se tornou a primeira mulher transexual a ocupar essa carreira.

Para o cargo de primeira vice-presidente, foi eleita a deputada Laura Carneiro (PSD-RJ). Já as deputadas Adriana Accorsi (PT-GO) e Socorro Neri (PP-AC) foram escolhidas, respectivamente, como segunda e terceira vice.

Em discurso, Hilton afirmou que a Comissão irá abordar todas as mulheres "sem exceção na sua dignidade e na sua pluralidade" e defendeu a importância de priorizar ações voltadas à proteção das mulheres e ao enfrentamento das violências de gênero. As informações são da CNN Brasil.

"Mulheres trans também podem representar o conjunto de mulheres. A minha gestão tratará de todas as mulheres, não será uma presidência enviesada que vai tratar de um ou outro tema. Será democrática e plural". Erika Hilton Deputada federal

Enfrentamento à misoginia nas redes digitais

Ela ainda disse que buscará combater discursos de ódio contra mulheres na internet, principalmente conteúdo "Red Pill". Para a parlamentar, é importante existir a regulação de plataformas digitais no enfrentamento à misoginia.

"Também teremos a prioridade de tratar os discursos 'Red Pill' e o aumento da violência nas redes sociais. O debate da regulação também perpassa sobre a defesa dos direitos das mulheres, o uso da inteligência artificial e os deepnudes, tudo isso estará como prioridade", disse.

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher é responsável por receber, avaliar e investigar denúncias relativas à ameaça ou à violação dos direitos da mulher.

Além disso, incentiva e monitora programas relativos à prevenção e ao combate à violência contra a mulher. Essa Comissão também faz a atribuição do Diploma Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queirós.