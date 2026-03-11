Por suspeita de 'rachadinha', Justiça afasta servidores do Serviço de Água e Esgoto de Ipueiras
A investigação começou após denúncia de uma possível vítima do esquema, que estaria ocorrendo há três anos.
Seis servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Ipueiras, cuja identidade não foi revelada, foram afastados pela Justiça por suspeita de participação em esquema de "rachadinha". A decisão, proferida no último dia 5 e divulgada nesta quarta-feira (11), tem caráter cautelar e vale por 90 dias, período no qual eles também não poderão ser nomeados, designados ou contratados para cargos, empregos ou funções públicas.
O andamento tem origem em ação do Ministério Público do Ceará (MPCE), ajuizada por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc). A prática criminosa consiste na exigência de devolução de parte dos salários de funcionários como condição para manutenção do emprego.
A investigação da suposta improbidade administrativa começou após denúncia de uma possível vítima do esquema. A dinâmica estaria ocorrendo no órgão há três anos, envolvendo agentes em cargos de comando. O MPCE reuniu uma série de provas, como depoimentos, áudios, comprovantes bancários e documentos apreendidos em busca judicial, no processo.
Não é a primeira vez que o SAAE de Ipueiras vira alvo da Justiça. Em 2023, o Ministério Público, com apoio da Polícia Civil, deflagrou operação para investigar crimes de fraude em licitação, corrupção e associação criminosa em contratações do órgão, que superavam R$ 1 milhão.
O PontoPoder buscou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ipueiras e a Prefeitura para pronunciamentos sobre a decisão. O espaço está aberto para manifestações.