Sessão da Alece é encerrada por falta de quórum, após meia hora, em ‘manobra’ da oposição

Alguns deputados da ala opositora não registraram presença, mesmo estando no plenário da Assembleia Legislativa.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
(Atualizado às 16:34)
PontoPoder
Plenário 13 de Maio da Alece durante a sessão desta quarta-feira (11).
Legenda: Deputados chegaram negociar registro de presença antes da sessão da Alece ser derrubada por falta de quórum.
Foto: Marcos Moreira/SVM.

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) precisou encerrar a sessão plenária desta quarta-feira (11) — dia da semana exclusivamente presencial —, por não alcançar o número mínimo de 16 deputados presentes. A suspensão ocorreu a partir da verificação de presença solicitada pela oposição, após cerca de 30 minutos da abertura dos trabalhos legislativos.

O procedimento de constatação de quórum foi requerido pela deputada Dra. Silvana (PL), ao citar o intuito de forçar a presença de governistas no Plenário 13 de Maio. Durante o tempo regimental de 10 minutos para a verificação, apenas 14 dos 46 parlamentares foram confirmados no painel. 

A solicitação gerou reações do líder do Governo Elmano de Freitas (PT) na Alece, o deputado Guilherme Sampaio (PT), que chamou o episódio de “manobra inadequada”, por criticar o fato de membros da oposição não registrarem presença mesmo estando na sessão. 

Dos 14 deputados confirmados no painel, dois eram da oposição: Dra. Silvana e Queiroz Filho (PDT). Contudo, Antônio Henrique (PDT), Emília Pessoa (PSDB), Felipe Mota (União), Cláudio Pinho (PDT) e Lucinildo Frota (PDT) optaram por não registrar presença após o pedido de verificação de quórum. Ao todo, o grupo oposicionista tem 10 parlamentares.

Foto mostra painel do Plenário 13 de Maio da Alece.
Legenda: Apenas 14 deputados estaduais registraram presença no painel após pedido de verificação de quórum.
Foto: Marcos Moreira/SVM.

A MANOBRA E O REGIMENTO

Dra. Silvana classificou o pedido como “manobra regimental” e cobrou a presença de deputados da base de Elmano. “Se existe a regra que tem que ter 16 deputados aqui, o governo que se alterne para pelo menos fazer uma escala e garantir que tenha no mínimo 16 governistas aqui”, enfatizou.

“É uma manobra regimental e que, no meu caso, foi para usar o regimento para ensinar. O governo precisa aprender a manter quórum aqui dentro desta Casa. (...) A gente vê que, como não tinha uma votação que era significativa para o governo, então os deputados não se atentaram da importância de estar aqui. Mas a casa não é para ser para aprovar simplesmente matérias de governo"
Dra. Silvana
Deputada estadual e líder do PL na Alece

Por sua vez, Guilherme Sampaio alegou que é usual os deputados atenderem em seus gabinetes durante os pronunciamentos na primeira parte da sessão, caso não estejam inscritos para falar na tribuna, indo ao Plenário para a votação na ordem do dia. “Então, não há a menor necessidade de haver uma manobra dessa natureza que impede uma sessão da Assembleia”, pontuou. 

“Quando a oposição faz isso para barrar a tramitação de uma matéria do governo, até a gente compreende, porque a estratégia que a oposição, a minoria usa para evitar que uma matéria seja votada. Mas hoje não há nenhuma matéria de interesse do governo na pauta. Então, qual o interesse de derrubar a sessão da Assembleia Legislativa?”
Guilherme Sampaio
Líder do Governo Elmano na Alece

SESSÃO DERRUBADA

A sessão começou por volta das 10h desta quarta, após registrar quórum suficiente. No primeiro expediente, quando nove deputados têm 10 minutos para pronunciamento, apenas três falaram. Logo em seguida, a deputada Dra. Silvana solicitou verificação de presença.

Presidindo a sessão de hoje, o 1º vice-presidente da Alece, deputado Danniel Oliveira (MDB) precisou derrubar a sessão por não atingir o quórum suficiente previsto pelo regimento da Casa.

“É uma manobra sim, claro, mas regimental, que faz parte do regimento, a gente tem que respeitar e entender de que faz parte da democracia. Cada um usa do artifício que acha que é interessante. Hoje nós temos como definição da Mesa de que toda quarta-feira a sessão é única e exclusivamente presencial”
Danniel Oliveira
1º vice-presidente da Alece

O deputado também evidenciou que outros compromissos dos colegas na Casa, como atendimentos e reuniões, podem ter ocasionado o quórum insuficiente. “Por isso tive que seguir o regimento, deu o tempo que tá escrito no regimento e terminado esse tempo, obviamente, faz parte da democracia, a gente tem que respeitar o nosso regimento”, pontuou.

Plenário 13 de Maio da Alece durante a sessão desta quarta-feira (11).
