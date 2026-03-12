Sargento Reginauro tira licença de saúde da Alece e inicia campanha de doação de medula

O deputado estadual Sargento Reginauro (União) confirmou que sairá de licença de saúde, por 120 dias, do mandato na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), por conta do tratamento contra um câncer do tipo linfoma. O próprio parlamentar anunciou a decisão durante a sessão da Assembleia Legislativa (Alece) desta quinta-feira (12), na qual o político participou de forma virtual.

Em paralelo, Sargento Reginauro anunciou uma campanha de doação de sangue e medula óssea, já que deve passar por um transplante e busca um doador compatível. Ele recebeu alta na última segunda-feira (9), após mais de uma semana de internação em um hospital de Fortaleza, mas segue sob cuidados de saúde, como quimioterapia.

Legenda: Sargento Reginauro participou da sessão desta quinta-feira (12) de modo virtual. Foto: José Leomar/Alece.

A partir da solicitação de licença de saúde, o suplente do União Brasil é convocado. Neste caso, Tony Brito (PSD) assumirá a vaga por quatro meses como deputado em exercício, já que concorreu a deputado pelo União.

Enquanto Reginauro integra a oposição, Tony Brito é aliado do governador Elmano de Freitas (PT) e do prefeito Evandro Leitão (PT). Atualmente, o político é vereador de Fortaleza pelo PSD.

CAMPANHA DE DOAÇÃO

Diante da possibilidade de passar por um transplante, o deputado idealizou uma campanha para incentivar a doação de sangue e o cadastro de novos voluntários no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).

Chamada de “#SalveUmIrmão”, a mobilização será realizada no dia 23 de março, às 10 horas, na sede do Hemoce, em Fortaleza. A medida também está sendo incentivada pela própria Assembleia, por meio de campanha institucional.

Segundo a assessoria do parlamentar, os exames de compatibilidade estão sendo realizados com os 12 irmãos de Reginauro, por ser considerado o cenário mais seguro para esse tipo de transplante. Caso não haja compatibilidade familiar, a busca por um doador será no banco do Redome.