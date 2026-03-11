Uso de spray de pimenta para autodefesa feminina é aprovado na Câmara

O uso de spray de pimenta para autodefesa feminina foi aprovado pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (11). O Projeto de Lei 727/26, de autoria da deputada Gorete Pereira (MDB-CE), busca regulamentar a venda e o uso desse item pelas mulheres. O documento detalha que a medida também se aplica para spray de extratos vegetais.

Com aprovação, a proposta será enviada ao Senado. A intenção do projeto é evitar que mulheres sofram agressões físicas ou sexuais. Conforme a Agência Câmara de Notícias, os estados do Rio de Janeiro e de Rondônia já aprovaram leis permitindo o acesso das mulheres ao spray, normalmente restrito às forças de segurança.

Caso seja liberado, há algumas regras que as mulheres deverão seguir, como:

Utilizado por mulheres maiores de 18 anos;

Adolescentes de 16 a 18 anos podem usar mediante autorização expressa de responsável legal;

Produto precisa ser aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa);

Uso individual e intransferível;

Item não poderá conter substâncias de efeito letal ou de toxicidade permanente.

A relatora do projeto, deputada Gisela Simona, destacou que o spray é destinado para a neutralização temporária do agressor. Dessa forma, a vítima consegue fugir e fazer a posterior identificação do infrator para a polícia.

"Não basta dizer que o crime é inaceitável: é preciso permitir que a potencial vítima tenha o meio necessário para evitá-lo". Gisela Simona Deputada (União-MT)

Quais serão os requisitos para a compra do spray?

Para realizar a compra, será necessário seguir alguns requisitos, como apresentar:

Documento oficial de identificação com foto;

Comprovante de residência fixa;

Autodeclaração de inexistência de condenação criminal por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça.

O vendedor deverá manter, por cinco anos, o registro da venda, incluindo os dados do comprador. Isso ajudará a rastrear o produto caso seja preciso.

Penalidades para uso indevido

Caso o spray seja utilizado para fins indevidos — que não seja para autodefesa da vítima — o projeto estabelece algumas sanções penais e civis.

Dentre as penalidades, estão: