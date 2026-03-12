Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Morada Nova: Câmara Municipal suspende atividades após prisão de vereadores

Como desdobramento, a Casa deve convocar suplentes e definir a composição da nova Mesa Diretora.

Escrito por
e
(Atualizado às 17:55)
PontoPoder
Fachada de um prédio da Câmara Municipal com a inscrição “Câmara Municipal – A Casa do Povo” em letras grandes na parede. O edifício tem arquitetura moderna, com paredes claras e linhas geométricas. Há um caminho de piso intertravado ao lado, com uma pessoa caminhando e carros estacionados ao fundo. O céu está azul com algumas nuvens e há árvores próximas ao prédio.
Legenda: Segundo a PF, cinco vereadores foram presos nesta quinta (12).
Foto: Instagram/@cmmoradanova.

A Câmara Municipal de Morada Nova suspendeu as atividades administrativas e legislativas após ser alvo de operação da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (12). A vice-presidente da Casa, Jane Martins (PDT), chegou a abrir sessão plenária após o espaço ser liberado pelos agentes policiais, mas os trabalhos foram encerrados por falta de quórum. Nesta data, segundo a corporação, cinco vereadores foram presos preventivamente, incluindo o presidente, Hilmar Sérgio (PT), e outros membros da Mesa Diretora.

Apesar de contar com 15 vereadores, incluindo os que foram alvo de mandado de prisão, registraram presença apenas quatro parlamentares, conforme o 2º vice-secretário, Davi Sousa (PT). Ao PontoPoder, ele informou que a Câmara ainda não foi notificada judicialmente sobre a prisão dos colegas. Por isso, não há como dar andamento formal a procedimentos de convocação de suplentes e de eleição da nova Mesa Diretora

"Soubemos da notícia, mas não recebemos decisão judicial. A sessão começou por volta das 9h30, pós-operação, porque não tivemos acesso à Câmara antes disso. Agora, é aguardar", disse. 

A reportagem buscou a vereadora Jane Martins para mais detalhes sobre os trabalhos na Casa, mas não houve retorno. Também sem sucesso, o PontoPoder tentou entrar em contato com a 93ª Zona Eleitoral de Fortaleza, responsável pela expedição dos mandados, para entender por que a Câmara não foi notificada judicialmente. 

Vereadores são alvo de operação

Os parlamentares são suspeitos de financiarem suas campanhas políticas nas eleições de 2024 com recursos oriundos de lavagem de dinheiro de uma facção criminosa da região. 

Foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão nos municípios de Fortaleza, Chorozinho, Morada Nova, Limoeiro do Norte e Pedra Branca, no Ceará, além da cidade de São Paulo (SP). A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE) vistoriou diversos endereços; entre eles, estão a sede da Câmara Municipal e residências e empresas ligadas aos investigados. Foram presos preventivamente:

  • Hilmar Sérgio (PT) - presidente da Câmara Municipal;
  • Gleide Rabelo (PT) - secretária na Mesa Diretora da Câmara;
  • Régis Rumão (PP) - vereador da Câmara Municipal;
  • Júnior do Dedé (PSB) - vereador licenciado e secretário de Administração do município;
  • Cláudio Maroca (PT) - vereador da Câmara Municipal.

Marco Bica, titular da Superintendência de Obras Hidráulicas do Estado (Sohidra), ex-procurador da Prefeitura de Morada Nova e ex-presidente da Câmara, também foi alvo da operação, mas não está preso. 

Além das prisões e buscas, a decisão da 93ª ZE determinou o afastamento cautelar de agentes públicos, bem como sequestro e bloqueio de bens e valores dos investigados, com o objetivo de interromper o fluxo financeiro da organização criminosa.

Procurado pela reportagem, o PT Ceará informou, por meio de sua secretaria de comunicação, que ainda não teve acesso ao processo e não foi notificado oficialmente até o momento. O PontoPoder procurou a assessoria de imprensa do PSB e a direção do PP. A reportagem será atualizada quando houver algum retorno.

Como funcionava o esquema?

Daniel Pinheiro, delegado da Polícia Federal responsável pelo caso, explicou à reportagem que os vereadores investigados teriam sido beneficiados financeiramente, durante as eleições de 2024, por uma facção criminosa que atua na região. O dinheiro era movimentado por uma empresa de fachada – foram lavados cerca de R$ 100 milhões –, em esquema que se alimentava com trocas de favores. Da parte dos políticos, o pagamento ocorreria com "nomeações".

O policial não revelou o nome do grupo criminoso, nem em que setor a empresa era registrada. Também não detalhou se as nomeações ocorriam no Município ou em outras instâncias. Por meio de nota, a Prefeitura de Morada Nova esclareceu que "não é alvo da investigação e não possui qualquer envolvimento com os fatos apurados".

Já a Secretaria dos Recursos HÍdricos do Ceará (SRH), a quem a Sohidra é vinculada, comunicou que está apurando os fatos e realizando uma análise interna sobre a situação. "As informações estão sendo avaliadas e, assim que houver definição sobre as medidas cabíveis, elas serão comunicadas oficialmente", complementou.

A discrição se deve ao trâmite sigiloso do processo nos órgãos competentes. O que se sabe é que os vínculos políticos da facção não eram o foco inicial da investigação, mas sim o tráfico de drogas. Por isso, conforme o delegado da Polícia Civil de Morada Nova, Erivelton Almeida, a PF foi agregada ao processo somente após o surgimento de indícios de crime eleitoral. 

"Em 2024, a gente instaurou um inquérito para investigar tráfico de drogas e organização criminosa na cidade. Era a Polícia Civil de Morada Nova juntamente com o Departamento do Interior Sul (DPI Sul - PCCE). Nessa operação, a investigação culminou em 21 mandados de prisão, cumpridos em fevereiro de 2025. Conseguimos prender 21 membros dessa facção. Dentre eles, tinha um que era o chefe financeiro da facção, e ele pegava parte desse dinheiro e fazia investimentos. Foi detectado que ele financiava campanhas de políticos. Como é um crime eleitoral, a gente repassou esse material para a Polícia Federal", relatou.

A partir daí, a operação desta quinta ocorreu por meio da FICCO/CE. A composição reúne forças de segurança estaduais e federais, incluindo Polícia Civil do Ceará (PCCE), Polícia Federal, Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Esquema em Morada Nova era tentativa de braço político de facção criminosa, diz PF
PontoPoder

Esquema em Morada Nova era tentativa de braço político de facção criminosa, diz PF

Os vereadores atuavam como figuras centrais do braço político da facção, sendo reconhecidos como lideranças do grupo criminoso, segundo a Polícia.

Ingrid Campos e Igor Cavalcante
12 de Março de 2026
Gardel Rolim rebate acusação de 'infidelidade partidária' e diz que demonstrou insatisfação ao PDT
PontoPoder

Gardel Rolim rebate acusação de 'infidelidade partidária' e diz que demonstrou insatisfação ao PDT

Parlamentar alegou que desfiliação ocorreu "dentro da legalidade" e com "devida comunicação" ao partido.

Bruno Leite
12 de Março de 2026
Foto de Marco Bica, da Sohidra do Ceará.
PontoPoder

Superintendente da Sohidra pede afastamento do cargo após operação da PF em Morada Nova

Gestor disse que decisão seria para "preservar" o órgão estadual e "garantir a tranquilidade das investigações".

Bruno Leite
12 de Março de 2026
foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
PontoPoder

Lula anuncia redução de impostos sobre o diesel

Presidente informou ainda o aumento do imposto de exportação sobre o petróleo.

Redação
12 de Março de 2026
Fachada de um prédio da Câmara Municipal com a inscrição “Câmara Municipal – A Casa do Povo” em letras grandes na parede. O edifício tem arquitetura moderna, com paredes claras e linhas geométricas. Há um caminho de piso intertravado ao lado, com uma pessoa caminhando e carros estacionados ao fundo. O céu está azul com algumas nuvens e há árvores próximas ao prédio.
PontoPoder

Morada Nova: Câmara Municipal suspende atividades após prisão de vereadores

Como desdobramento, a Casa deve convocar suplentes e definir a composição da nova Mesa Diretora.

Ingrid Campos e Igor Cavalcante
12 de Março de 2026
Foto da prefeita de Acaraú, Ana Flávia Monteiro (PSB).
PontoPoder

Prefeita de Acaraú (CE) se afasta do cargo para tratamento de saúde

Afastamento, segundo a gestora, deve durar 30 dias.

Redação
12 de Março de 2026
Deputado Sargento Reginauro durante discurso no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Sargento Reginauro tira licença de saúde da Alece e inicia campanha de doação de medula

O parlamentar ficará afastado por 120 dias do mandato, que será ocupado pelo suplente Tony Brito (União).

Marcos Moreira
12 de Março de 2026
Foto da vereadora Carla Ibiapina, de Fortaleza.
PontoPoder

Carla Ibiapina terá encontro com Júnior Mano antes de decidir sobre assumir presidência do PRD Ceará

Política disse que anuência do Democracia Cristã (DC) para desfiliação deve ser pacífica.

Bruno Leite
12 de Março de 2026
Montagem com duas fotos lado a lado. À esquerda, um homem de terno azul fala em um microfone em um púlpito, gesticulando com a mão durante um discurso. À direita, uma mulher de vestido claro sorri enquanto segura um certificado, com bandeiras ao fundo. São Michel Lins e Giordanna Mano.
PontoPoder

Após quase desaparecer, por que o PRD voltou ao jogo político no Ceará para as eleições de 2026

Comando do partido mudou, em meio a baixas e adesões na janela partidária.

Ingrid Campos
12 de Março de 2026
Governador Elmano de Freitas e senador Cid Gomes em evento da Fiec
Inácio Aguiar

Janela partidária aumenta tensão entre governistas enquanto Cid e Elmano negociam chapas

Em reserva, parlamentares admitem que são muitas as pendências nas disputas entre filiados a PT e PSB.

Inácio Aguiar
12 de Março de 2026
Imagem da Câmara dos Deputados para matéria sobre uso de spray de pimenta para autodefesa feminina é aprovado na Câmara.
PontoPoder

Uso de spray de pimenta para autodefesa feminina é aprovado na Câmara

Projeto de Lei, de autoria da deputada Gorete Pereira (MDB-CE), será enviado ao Senado.

Redação
11 de Março de 2026
O vereador Gardel Rolim aparece no púlpito da Câmara de Fortaleza. Ele olha para o horizonte e sorri.
PontoPoder

PDT denuncia vereador Gardel Rolim e pede perda de mandato por infidelidade partidária

O diretório estadual do partido afirma que o vereador deixou a sigla sem justa causa ao se filiar ao PRD em janeiro.

Redação
11 de Março de 2026
Imagem de Erika Hilton para matéria sobre ela ter sido eleita presidente da Comissão de Direito das Mulheres.
PontoPoder

Erika Hilton é eleita presidente da Comissão de Direito das Mulheres da Câmara

Deputada federal afirmou que buscará combater discursos de ódio contra mulheres na internet.

Redação
11 de Março de 2026
Wellington Nonato da Silva, Edim e Dona Bill lado a lado durante o carnaval deste ano.
PontoPoder

Após cassação de irmão do Safadão, pai do cantor é exonerado do cargo de secretário em Aracoiaba

Wellington Nonato da Silva exercia o cargo de secretário de Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente do município.

Igor Cavalcante
11 de Março de 2026
Foto do vereador Gardel Rolim.
PontoPoder

Bancada do PDT na CMFor revela 'surpresa' com saída de Gardel e clima de indefinição para eleição

O político se filiou ao Partido Renovação Democrática (PRD) no fim de janeiro, sem comunicar a decisão ao PDT.

Bruno Leite
11 de Março de 2026
Pessoa lavando utensílios na pia da cozinha, despejando água de uma panela em um copo enquanto segura uma esponja, com outros recipientes dentro da pia.
PontoPoder

Por suspeita de 'rachadinha', Justiça afasta servidores do Serviço de Água e Esgoto de Ipueiras

A investigação começou após denúncia de uma possível vítima do esquema, que estaria ocorrendo há três anos.

Ingrid Campos
11 de Março de 2026
Leo Couto durante discurso no Plenário da Câmara de Fortaleza. Ele segura o microfone com a mão direita e olha lateralmente enquanto sorri. O político usa um paletó cinza e está posicionado a frente do brasão da Casa.
PontoPoder

Leo Couto defende nome de Cid para o Senado e diz que Junior Mano é segunda opção do PSB

O PSB é a segunda maior sigla do Ceará em quantidade de prefeitos filiados.

Bruno Leite, Igor Cavalcante e Milenna Murta*
11 de Março de 2026
Entenda desgaste entre Ciro e Michelle Bolsonaro que pode custar aliança no Ceará
PontoPoder

Entenda desgaste entre Ciro e Michelle Bolsonaro que pode custar aliança no Ceará

Diferenças entre ambos foram expostas em novembro, durante passagem de Michelle por Fortaleza.

Ingrid Campos e Marcos Moreira
11 de Março de 2026
Plenário 13 de Maio da Alece durante a sessão desta quarta-feira (11).
PontoPoder

Sessão da Alece é encerrada por falta de quórum, após meia hora, em ‘manobra’ da oposição

Alguns deputados da ala opositora não registraram presença, mesmo estando no plenário da Assembleia Legislativa.

Marcos Moreira
11 de Março de 2026
Homem branco de cabelo curto castanho escuro com terno azul em cima de tribuna de plenário, discursando no microfone.
PontoPoder

Vereadores aprovam permuta, e obras da nova Câmara de Fortaleza podem começar ainda em 2026

O presidente da Casa também prevê a entrega da sede para os próximos 24 meses caso finalizem a licitação até junho.

Milenna Murta* e Bruno Leite
11 de Março de 2026