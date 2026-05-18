Hacker 'encomendado' por Daniel Vorcaro invadiu e-mail institucional do MPCE

O Ministério Público do Ceará (MPCE) se manifestou, nesta segunda-feira (18), sobre o uso do e-mail institucional de uma servidora da instituição por um hacker para ordenar a retirada das redes sociais de um perfil falso vinculado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

A invasão ao sistema cearense foi revelada pelo "Fantástico", da TV Globo, nesse domingo (17). Conforme a reportagem, a Polícia Federal, na investigação contra Vorcaro, descobriu que um "núcleo hacker" utilizado pelo ex-banqueiro removeu do ar um perfil falso criado com o nome da então noiva do empresário.

Para isso, os criminosos forjaram um ofício do MPCE, assinado pela servidora Nayara Maria, e enviado pelo e-mail institucional dela, solicitando a exclusão do perfil. Sem detectar a fraude, a empresa atendeu à solicitação e removeu a conta no dia seguinte.

Em nota, o Ministério Público informou que tomou conhecimento "do uso do e-mail funcional de uma servidora por um hacker em novembro de 2024". "Foi constatado que o endereço IP do e-mail não pertencia ao intervalo de IPs relacionados ao MPCE. O IP de origem foi originário do estado de São Paulo", explicou o órgão.

Constatada a invasão, foi providenciado o bloqueio da conta de acesso à rede da instituição e a redefinição da senha e habilitação de outros recursos de segurança cibernética. "No âmbito judicial, foi aberto um Procedimento Investigatório Criminal [PIC] para apurar o caso. Todas as medidas administrativas e jurídicas foram tomadas para responsabilizar os envolvidos no caso", garantiu o MP.

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Investigação contra Vorcaro

Segundo o "Fantástico", a PF descobriu que Daniel Vorcaro utilizava uma organização criminosa estruturada, dividida entre um núcleo de hackers e outro de capangas, para fazer ataques cibernéticos, monitoramento ilegal e intimidações armadas contra adversários.

O ex-banqueiro está preso, atualmente, em Brasília, acusado de liderar um esquema bilionário de fraudes financeiras que contava com uso de inteligência artificial, falsificação de documentos públicos e participação de policiais e bicheiros.

Conforme a investigação, as ordens para o "núcleo hacker" do esquema eram dadas por David Henrique Alves, 23, apontado como chefe do setor.