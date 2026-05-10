Ciro Nogueira comprou triplex de R$ 22 milhões três meses após virar sócio de Vorcaro
Negociação teria ocorrido menos de um mês antes do senador apresentar emenda que visava proteger fraudes do banco Master.
O senador Ciro Nogueira (PP-PI), investigado pela Polícia Federal por ligações com o Caso Master, comprou uma cobertura triplex no valor de R$ 22 milhões três meses depois de virar sócio do banqueiro Daniel Vorcaro, segundo o portal Metrópoles.
O imóvel de 514 m² que fica em um dos prédios mais luxuosos de São Paulo foi adquirido, ainda, pouco menos de um mês antes do senador apresentar em plenário uma emenda que, segundo a PF, buscava proteger operações fraudulentas do Banco Master.
Nogueira foi alvo de nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, na manhã do último dia 7.
A PF apontou “identificação da suposta conduta do senador em favor do banqueiro, em troca do recebimento de vantagens econômicas indevidas".
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A emenda apresentada pelo senador é apontada como um exemplo da conduta. Ciro Nogueira propôs ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão.
Segundo investigadores, o texto da proposição teria sido produzido pela assessoria do banco, enviado ao empresário Daniel Vorcaro e depois entregue em um envelope destinado ao senador no endereço residencial dele.
Triplex foi adquirido em julho de 2024
O imóvel comprado por Ciro Nogueira fica na rua Oscar Freire, reconhecida como um endereço de luxo em São Paulo. O triplex tem três suítes e três vagas de garagem.
A aquisição se deu em julho de 2024, diretamente com a incorporadora responsável pelo prédio. Já em 13 de agosto do mesmo ano, o senador apresentou emenda à PEC nº 65/2023, propondo a ampliação de cobertura do FGC.
O pagamento, segundo o próprio Ciro, se deu mediante entrega de um imóvel do mesmo prédio no valor de R$ 8 milhões e repasse dos outros R$ 14 milhões em parcelas pagas em dinheiro. Todas as informações são do portal Metrópoles.
Ainda segundo o veículo, o senador fez nova troca de imóveis. Mesmo ainda pagando o triplex, ele trocou o apartamento em março deste ano por uma mansão de altíssimo padrão em negociação com o empresário Antônio Rocha Neto
O Metrópoles aponta que a ideia seria usar o local como “casa de negócios”. O novo imóvel, de 878 m², terá espaço para festas, piscina aquecida, jardins de inverno, academia e spa, segundo o portal.
Investigações contra Ciro Nogueira
A quinta fase da Operação Compliance Zero apontou que o senador recebeu propinas de Daniel Vorcaro, incluindo pagamentos mensais que teriam chegado a quase R$ 500 mil.
Ciro Nogueira também é investigado pela PF por aquisição de participação societária em empreendimento ligado a Vorcaro por R$ 1 milhão, enquanto as ações eram avaliadas em cerca de R$ 13 milhões.
As investigações da PF compreenderam que Ciro levou “vantagem negocial” de R$ 12 milhões em troca da defesa dos interesses de Vorcaro no Congresso Nacional.
À imprensa, Nogueira se manifestou sobre a operação afirmando ser vítima de “perseguição política”. “Todo ano político é a mesma coisa. Tentam parar de todas as formas quem lidera as pesquisas de intenção de votos”, disse em nota.