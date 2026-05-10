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Ciro Nogueira comprou triplex de R$ 22 milhões três meses após virar sócio de Vorcaro

Negociação teria ocorrido menos de um mês antes do senador apresentar emenda que visava proteger fraudes do banco Master.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:52)
PontoPoder
O senador Ciro Nogueira discursa no plenário do Senado Federal, vestindo paletó cinza e gravata alaranjada enquanto gesticula com a mão esquerda aberta. Ao fundo, as poltronas azuis vazias e a iluminação pontual do ambiente compõem o cenário legislativo em um ângulo de meio corpo.
Legenda: Ciro Nogueira foi alvo de operação da PF que investiga suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.
Foto: Waldemir Barreto / Agência Senado.

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), investigado pela Polícia Federal por ligações com o Caso Master, comprou uma cobertura triplex no valor de R$ 22 milhões três meses depois de virar sócio do banqueiro Daniel Vorcaro, segundo o portal Metrópoles.

O imóvel de 514 m² que fica em um dos prédios mais luxuosos de São Paulo foi adquirido, ainda, pouco menos de um mês antes do senador apresentar em plenário uma emenda que, segundo a PF, buscava proteger operações fraudulentas do Banco Master.

Nogueira foi alvo de nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, na manhã do último dia 7.

A PF apontou “identificação da suposta conduta do senador em favor do banqueiro, em troca do recebimento de vantagens econômicas indevidas".

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A emenda apresentada pelo senador é apontada como um exemplo da conduta. Ciro Nogueira propôs ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão

Segundo investigadores, o texto da proposição teria sido produzido pela assessoria do banco, enviado ao empresário Daniel Vorcaro e depois entregue em um envelope destinado ao senador no endereço residencial dele.

Triplex foi adquirido em julho de 2024

O imóvel comprado por Ciro Nogueira fica na rua Oscar Freire, reconhecida como um endereço de luxo em São Paulo. O triplex tem três suítes e três vagas de garagem.

A aquisição se deu em julho de 2024, diretamente com a incorporadora responsável pelo prédio. Já em 13 de agosto do mesmo ano, o senador apresentou emenda à PEC nº 65/2023, propondo a ampliação de cobertura do FGC. 

O pagamento, segundo o próprio Ciro, se deu mediante entrega de um imóvel do mesmo prédio no valor de R$ 8 milhões e repasse dos outros R$ 14 milhões em parcelas pagas em dinheiro. Todas as informações são do portal Metrópoles.

Ainda segundo o veículo, o senador fez nova troca de imóveis. Mesmo ainda pagando o triplex, ele trocou o apartamento em março deste ano por uma mansão de altíssimo padrão em negociação com o empresário Antônio Rocha Neto

O Metrópoles aponta que a ideia seria usar o local como “casa de negócios”. O novo imóvel, de 878 m², terá espaço para festas, piscina aquecida, jardins de inverno, academia e spa, segundo o portal.

Investigações contra Ciro Nogueira

A quinta fase da Operação Compliance Zero apontou que o senador recebeu propinas de Daniel Vorcaro, incluindo pagamentos mensais que teriam chegado a quase R$ 500 mil.

Ciro Nogueira também é investigado pela PF por aquisição de participação societária em empreendimento ligado a Vorcaro por R$ 1 milhão, enquanto as ações eram avaliadas em cerca de R$ 13 milhões.

As investigações da PF compreenderam que Ciro levou “vantagem negocial” de R$ 12 milhões em troca da defesa dos interesses de Vorcaro no Congresso Nacional.

À imprensa, Nogueira se manifestou sobre a operação afirmando ser vítima de “perseguição política”. “Todo ano político é a mesma coisa. Tentam parar de todas as formas quem lidera as pesquisas de intenção de votos”, disse em nota.

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