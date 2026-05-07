Quem é Ciro Nogueira, senador alvo da operação da PF sobre o caso Master

O senador Ciro Nogueira está entre os alvos da nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (7). A investigação apura suspeitas de fraudes financeiras ligadas ao Banco Master.

Presidente nacional do Progressistas (PP), Ciro Nogueira ganhou projeção nacional ao ocupar o cargo de ministro-chefe da Casa Civil durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na função, tornou-se um dos principais articuladores políticos do Palácio do Planalto e ponte entre o Executivo e o Congresso Nacional.

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Natural de Teresina, o parlamentar é advogado e empresário. Filho do ex-deputado federal Ciro Nogueira Lima, formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e iniciou a carreira política na Câmara dos Deputados, antes de chegar ao Senado.

Liderança no Centrão

Atualmente, Ciro exerce o segundo mandato como senador pelo Piauí. Ao longo da trajetória, consolidou-se como uma das principais lideranças do chamado Centrão, grupo político conhecido pela forte atuação nas articulações e negociações dentro do Congresso.

Durante a passagem pela Casa Civil, entre 2021 e 2022, ampliou a influência política nacional e participou diretamente de negociações estratégicas do Governo Federal. No Senado, também integrou importantes colegiados, como a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A nova fase da Operação Compliance Zero investiga possíveis irregularidades envolvendo operações financeiras relacionadas ao Banco Master. A defesa do senador não havia se pronunciado oficialmente sobre a operação até a última atualização deste texto.