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Quem é Ciro Nogueira, senador alvo da operação da PF sobre o caso Master

Senador é ex-ministro-chefe da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:09)
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Senador Ciro Nogueira é presidente nacional do Progressistas (PP).
Legenda: Senador Ciro Nogueira é presidente nacional do Progressistas (PP).
Foto: Pedro França/Agência Senado

O senador Ciro Nogueira está entre os alvos da nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (7). A investigação apura suspeitas de fraudes financeiras ligadas ao Banco Master.

Presidente nacional do Progressistas (PP), Ciro Nogueira ganhou projeção nacional ao ocupar o cargo de ministro-chefe da Casa Civil durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na função, tornou-se um dos principais articuladores políticos do Palácio do Planalto e ponte entre o Executivo e o Congresso Nacional.

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Liderança no Centrão

Atualmente, Ciro exerce o segundo mandato como senador pelo Piauí. Ao longo da trajetória, consolidou-se como uma das principais lideranças do chamado Centrão, grupo político conhecido pela forte atuação nas articulações e negociações dentro do Congresso.

Durante a passagem pela Casa Civil, entre 2021 e 2022, ampliou a influência política nacional e participou diretamente de negociações estratégicas do Governo Federal. No Senado, também integrou importantes colegiados, como a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A nova fase da Operação Compliance Zero investiga possíveis irregularidades envolvendo operações financeiras relacionadas ao Banco Master. A defesa do senador não havia se pronunciado oficialmente sobre a operação até a última atualização deste texto.

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