Escutas ilegais são encontradas em gabinete do governador do Rio de Janeiro

Após varreduras serem realizadas no gabinete do governador em exercício do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, foram encontradas escutas ilegais. Os equipamentos estavam no Palácio Guanabara, segundo informações da jornalista Míriam Leitão, do O Globo.

As escutas foram encontradas após inspeção de rotina realizada pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que já abriu uma investigação para apurar o caso. Os agentes buscam:

Descobrir a origem das escutas;

Saber como foram parar no gabinete do governador.

Conforme o governo do Rio de Janeiro, as escutas são de um material aparentemente antigo e sem funcionalidade. Todos os equipamentos foram retirados pelos agentes.

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Quem é Ricardo Couto?

Ricardo Couto atuava como presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desde fevereiro de 2025. O desembargador assumiu o governo do Rio de Janeiro após a renúncia de Cláudio Castro, em março deste ano.

Couto assumiu o estado porque o Rio de Janeiro estava sem vice‑governador. Isso ocorreu porque Thiago Pampolha renunciou para ir para o TCE‑RJ e o seguinte da linha de sucessão, o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, estava afastado por decisão do STF.

Ele é formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e pós-graduado pela Universidade de Coimbra, em Portugal.