Ex-governador do RJ, Cláudio Castro é alvo de operação da PF contra aportes no Banco Master
A investigação apura movimentações suspeitas de R$ 3 bilhões de recursos públicos do Estado do Rio de Janeiro.
O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), é alvo, nesta terça-feira (26), da 8ª fase da operação Compliance Zero da Polícia Federal (PF). A ação apura crimes financeiros ligados ao Banco Master.
Conforme a PF, a investigação é um desdobramento da Operação Barco de Papel, que identificou aportes de R$ 3 bilhões de recursos públicos do Estado entre outubro de 2023 e julho de 2024.
O dinheiro teria saído do Rioprevidência, o fundo que gere os benefícios de 235 mil aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro, e aplicados no conglomerado financeiro chefiado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, preso desde o ano passado suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro.
Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão no Rio e no Distrito Federal. As ordens foram expedidas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Ao g1, o advogado Carlo Luchione, que faz a defesa de Cláudio Castro, informou acompanha a operação na Barra da Tijuca com "seriedade".
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O mesmo endereço de Cláudio Castro no Rio de Janeiro também foi alvo de outro mandado de busca e apreensão da Polícia Federal cumprido no último dia 15, como parte da Operação Sem Refino.
A ação investigava a atuação de um conglomerado econômico do ramo de combustíveis suspeito de utilizar estrutura societária e financeira para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos ao exterior.
Também foi determinado o bloqueio de aproximadamente R$ 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas.
A investigação integra as apurações conduzidas pela Polícia Federal no âmbito da ADPF 635/RJ, relacionada à atuação de organizações criminosas e suas conexões com agentes públicos no estado do Rio de Janeiro.