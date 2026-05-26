Ex-governador do RJ, Cláudio Castro é alvo de operação da PF contra aportes no Banco Master

O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), é alvo, nesta terça-feira (26), da 8ª fase da operação Compliance Zero da Polícia Federal (PF). A ação apura crimes financeiros ligados ao Banco Master.

Conforme a PF, a investigação é um desdobramento da Operação Barco de Papel, que identificou aportes de R$ 3 bilhões de recursos públicos do Estado entre outubro de 2023 e julho de 2024.

O dinheiro teria saído do Rioprevidência, o fundo que gere os benefícios de 235 mil aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro, e aplicados no conglomerado financeiro chefiado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, preso desde o ano passado suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro.

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão no Rio e no Distrito Federal. As ordens foram expedidas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).