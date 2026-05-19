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Cadela encontrada presa em parede concretada no Paraná é adotada

A adoção foi feita por uma das moradoras da região onde Pandora já circulava.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:10)
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Cachorra comunitária foi resgatada após cerca de dez dias desaparecida, em Guarapuava. Polícia investiga se houve crime.
Legenda: Cachorra comunitária foi resgatada após cerca de dez dias desaparecida, em Guarapuava. Polícia investiga se houve crime.
Foto: Reprodução/YouTube.

A cadela comunitária Pandora, encontrada presa dentro de uma parede concretada em Guarapuava, na região Central do Paraná, ganhou um novo lar. Após passar por avaliação veterinária nessa segunda-feira (18), a cachorrinha foi adotada por uma das moradoras que ajudavam a cuidar dela no bairro Morro Alto. 

Ao G1, a veterinária responsável pelo atendimento, declarou que Pandora está hidratada, alimentada e em boas condições gerais de saúde. O animal tem cerca de seis anos e apresenta uma lesão antiga em um dos olhos, sem relação com o período em que ficou presa na estrutura.

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Ela seguirá em acompanhamento veterinário e realizará novos exames. A adoção foi feita por Jaqueline Ribeiro, moradora da região e uma das pessoas que participavam dos cuidados da cadela comunitária. Após o resgate, Jaqueline decidiu oferecer um lar definitivo para o animal.

Estudante ouviu latidos de cadela em obra

Pandora estava desaparecida havia aproximadamente dez dias. O resgate aconteceu no sábado (16), depois que a estudante Mariane da Silva reconheceu o latido da cachorra vindo de dentro de uma obra no bairro.

“Eu escutei latido de longe, e achei estranho. Pensei: ‘eu reconheço esse latido’”, relatou a jovem ao G1. Ao lado da mãe, ela se aproximou do local e percebeu que os sons vinham de dentro de uma parede.

Os moradores tentaram localizar o proprietário do imóvel, mas, sem sucesso, acionaram a Polícia Civil do Paraná. Conforme relato da estudante, os policiais autorizaram a quebra da parede para que o animal fosse resgatado.

Após abrirem a estrutura, os vizinhos conseguiram retirar Pandora do local. Segundo Mariane, apesar do tempo em que ficou presa, a cachorra aparentava estar receptiva e ingeriu bastante água logo após o salvamento.

De acordo com a Polícia Civil, o espaço onde Pandora estava era oco por dentro, mas não tinha portas nem janelas de saída. Conforme registrado no boletim de ocorrência, o animal poderia morrer de fome e sede caso permanecesse no local.

Jaqueline Ribeiro afirmou ainda que Pandora costumava usar o buraco na parede como abrigo para dormir e se esconder. O desaparecimento da cachorra mobilizou moradores da vizinhança, que passaram dias procurando pelo animal.

A Polícia Civil informou que vai instaurar um inquérito para investigar como a cadela ficou presa dentro da parede concretada.

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