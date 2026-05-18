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Confira o resultado da Dupla-Sena 2958 de hoje, segunda-feira, 18/05; prêmio é de R$ 900 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2958 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 900 mil.

Escrito por A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
18 de Maio de 2026 - 18:30
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Quem acertar os números do concurso 2958 da Dupla-Sena pode faturar um prêmio milionário de R$ 900 mil. O sorteio acontecerá hoje, segunda-feira, às 21h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Para participar é simples e acessível, com aposta mínima de apenas R$ 3,00, o que oferece uma chance única de mudar a sua vida. Não perca a oportunidade de concorrer a esse prêmio que pode mudar sua vida!

Confira os números sorteados da Dupla-Sena 2958:

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Se você acertou, parabéns! Caso contrário, lembre-se: cada concurso é uma nova chance. Faça sua próxima aposta e continue na disputa!

Como você pode participar do sorteio da Dupla-Sena 2958?

A Dupla-Sena oferece duas chances de ganhar em cada concurso. Para participar, basta escolher de seis a 15 números entre os 50 disponíveis e para acertar o apostador precisa acertar 3, 4, 5 ou 6 números na primeira, ou segunda chance.

Além disso, o jogador pode optar pela:

  • Surpresinha: o sistema escolhe os números aleatoriamente;
  • Teimosinha: a mesma aposta pode ser utilizada por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.

Os sorteios acontecem terças, quintas e sábados, sempre às 21h. Faça sua aposta agora mesmo e não fique de fora!

Quais são as probabilidades de ganhar na Dupla-Sena?

Probabilidade de acertos

As chances de ganhar variam conforme o número de apostas realizadas. Confira as probabilidades segundo a Caixa:

Probabilidade de acerto (1 em)
Nº jogados Valor Sena Quina Quadra Terno
6 R$ 3,00 15.890.700 60.192 1.120 60
7 R$ 17,50 2.270.100 17.597 502 37
8 R$ 70,00 567.525 6.756 263 25
9 R$ 210,00 189.175 3.076 153 18
10 R$ 525,00 75.670 1.576 97 13
11 R$ 1.155,00 34.395 881 64 11
12 R$ 2.310,00 17.197 528 45 9
13 R$ 4.290,00 9.260 333 33 7
14 R$ 7.507,50 5.291 220 25 6
15 R$ 12.512,50 3.174 151 19 5

Quer aumentar suas chances? Considere jogar com mais dezenas e participe de bolões para melhorar suas probabilidades!

Como apostar sem sair de casa na Dupla-Sena?

Agora você pode apostar online sem precisar ir a uma lotérica. Aproveite a comodidade e garanta sua participação no próximo sorteio!

Requisitos simples para fazer sua aposta on-line:

  • Ter mais de 18 anos;
  • Possuir um CPF ativo;
  • Ter um e-mail válido;
  • Utilizar um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Passo a passo para fazer seu cadastro:

  • Acesse o site oficial: www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Preencha seus dados pessoais;
  • Confirme o cadastro clicando no link enviado para seu e-mail;
  • Finalize o preenchimento e comece a apostar!

Para fazer sua aposta online é necessário seguir os requisitos acima e não deixe essa oportunidade escapar! Faça sua aposta agora mesmo e fique na torcida pelo grande prêmio!

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O atendimento ocorre pelo 0800 999 5053 ou clicando nesse link!

Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

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